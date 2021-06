Con 28 años, Jovana de la Cruz disputará por segunda ocasión los Juegos Olímpicos y de forma consecutiva. La fondista huancaína logró la marca para Tokio 2021 en el Campeonato Nacional de Maratón ‘El Bicentenario del Perú’. Precisamente, ese tiempo también la coloca dentro del Top 3 de las mejores maratonistas de Sudamérica.

¿Cuál es la diferencia entre la versión de Río 2016 y la que correrá ahora en Tokio?

La madurez. De alguna manera en Brasil me consideraba novata porque había algunas cosas que faltaban pulir, pero ahora para Japón voy madura, física y emocionalmente. Estoy súper preparada, con más experiencia y vamos a dar una buena carrera.

Tu tiempo ha hecho historia...

La verdad es un gran incentivo. He mejorado mi cara personal en 2h27m59s. que también es considerado como el mejor tercer tiempo sudamericano en maratón. Estoy súper contenta y eso me motiva a seguir entrenando para mejorar.

¿Siempre quisiste ser fondista?

Corro desde los 12 años, pero fui maratonista desde los 23. Fue algo curioso porque recuerdo que en una ocasión mi entrenador mexicano (Rodolfo Gómez) hablaba con mis compañeros y decía que debían estar preparados para participar en una maratón. Entonces, yo de chistosa me burlo y luego él me dice que no me ría tanto porque yo también terminaré así. Y es así como nace todo.

¿Cuál es la anécdota que más recuerdas?

Fue cuando corrí mi primera maratón en Toronto (Canadá), en octubre del 2015. Me dolieron las piernas horrible y en el kilómetro 35 ya no pude más, literalmente estuve caminando. Me decía ¿por qué estoy corriendo? ¿por qué tengo que sufrir tanto? Ni más vuelvo a correr. Fue chistoso porque me había arrepentido un montón y a la siguiente semana ya quería estar corriendo otra vez.

¿Es cierto que esta disciplina tiene muchos retos y obstáculos?

Sí. Una de ellas, por ejemplo, son las lesiones a las que siempre estamos predispuestos por los entrenamientos, por ello es importante tener un buen calzado. También es el apoyo precario que hay y eso hace que abandones tus sueños. El atletismo es inversión porque se necesitan para los implementos, los suplementos, los pasajes para tus viajes, los fisioterapeutas, etc. En realidad, muchos abandonan el atletismo por falta de apoyo, de dinero”.

¿Qué sacrificios has hecho para lograr el cupo a Tokio 2021?

Lo que más me pesa es el tema familiar. Tengo dos hijas pequeñas y ciertamente las descuidas un poco. Usualmente cuando estoy en una preparación en maratón no comparto mucho tiempo con ellas, no puedo salir ni al parque, al cine o cosas así. Casi siempre estamos en casa.

Tu siguiente objetivo será París 2024...

Definitivamente para Francia tenemos objetivos bastantes ambiciosos, pero todo es paso a paso. Ahora queremos seguir trabajando y enfocarnos en esta carrera de Tokio.

