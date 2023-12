Juan Carlos Oblitas fue abordado por la prensa la noche de este lunes 4 de diciembre cuando se encontraba en el aeropuerto Jorge Chávez. El popular ‘Ciego’ habló sobre la posibilidad de que Jorge Fossati asuma la dirección técnica de Perú.

“Fossati es una de las opciones que tenemos en mente. Espero el tema de Juan se resuelva lo más rápido posible. Se está dilatando más de lo que pensé. De mi parte, mi relación con él (Juan Reynoso) sigue siendo la misma”, declaró.

Oblitas aseguró que viajará a Estados Unidos por temas personal, sin embargo, el periodista Gustavo Peralta confirmó la salida de Juan Carlos Oblitas hacia Uruguay, tras mostrar el documento migratorio.

Reynoso

Tras el bajo rendimiento de la selección peruana en las seis fechas de las Eliminatorias 2026 y no lograr ninguna victoria en la cancha, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) viene negociando la salida de Juan Reynoso como técnico de la ‘Bicolor’. Sin embargo, aún no se ha logrado acordar nada, pues al parecer el ‘Cabezón’ no acudiría a las reuniones.

Como se recuerda, Juan Reynoso se ha mostrado firme en su posición y ha dejado en claro en más de una ocasión que no está en sus planes renunciar, pese a que Perú se encuentra último en la tabla de posiciones. Además, el abogado del estratega peruano, Mathías Fariña estaría exigiendo del pago de todos sus sueldos hasta finales del 2025 fecha en la que se termina su contrato.

No obstante, contrario a lo que se puede pensar, la ausencia de Reynoso a las reuniones podría ser algo favorable para la FPF que estaría evaluando la posibilidad de denunciar a el ‘Cabezón’ por “ausencia injustificada”, pues el contrato no le exige resultados a corto o largo plazo.

El periodista deportivo, Gustavo Peralta Coello, utilizó sus redes sociales para señalar que se han cumplido 11 días desde que Juan Reynoso no asiste a su centro de labores por lo que un notario se acercó a la Videna para cerciorar este hecho.