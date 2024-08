Kimberly García y César Rodríguez brindaron su agradecimiento a todos los peruanos por el apoyo durante la competencia, García se mostró satisfecha con los resultados, sin embargo, Rodríguez manifestó no sentirse contento con el resultado al quedar a un paso de una medalla olímpica en la marcha relevo mixto.

Kimberly García: “Hemos dado todo de nosotros”

La deportista dijo estar satisfecha por los resultados ya que considera que esta vez si dieron todo y fueron contra todo pronóstico, ya que estadísticamente debieron quedar en 8vo lugar, sin embargo, por su esfuerzo lograron el 4to.

“Acá no dependemos solo de nosotros sino también del juez, tuve que tratar de marchar lo más rápido posible, marchando bien claro, para que el juez no me ponga una paleta más”, explicó García.

Por otro lado, respecto a su puesto 16 en la marcha atlética femenina, contó que tenía otras expectativas y recuperarse emocionalmente fue difícil, “obviamente me duele mucho, pero he tratado de estar bien”, dijo. En esta nueva competencia resaltó que dio todo de ella y se siente satisfecha.

César Rodríguez: “No estamos contentos con los resultados”

Durante sus declaraciones César Rodríguez, pidió disculpas por el estado de ánimo ya que dijo no sentirse contento con los resultados, a pesar de ello agradeció a todos los peruanos que les apoyaron “eso es motivante, nos ayuda a no desfallecer”.

Ambos marchistas señalaron que esta competencia no solo dependía de ambos, sino que también un juez estaba expectante de su desempeño.