Mary Luz Andía, fue otra peruana que tuvo una sobresaliente actuación en la prueba de 20 k, llegando en el puesto 12. Su conmovedor abrazo con Evelyn Inga fue una de las tomas que quedó para la posteridad.

Sin embargo, Andía destacó que alcanzó este logro sin el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD). “Mi primera motivación es mi hija, fue la primera vez que la dejé. Ha estado pendiente, entrené mentalmente, separarme de ella ha sido difícil, pero ha valido la pena”, señaló. Luego continuó: “Mi mayor motivación fue abrirle los ojos al IPD, la verdad que sin el apoyo de ellos, he podido obtener este resultado, sin hacer los campamentos correspondientes”, declaró.

Agregó que, “sin el apoyo de IPD se logró y luego de esto espero solucionar el problema que no tiene sentido”, señaló. Y es que la atleta explicó que no pudo acceder al programa París 2024 porque no pudo devolver los pasajes que acrediten su participación en Tokio 2020 por falta de bouchers de los gastos. “Me están pidiendo que devuelva el dinero de los pasajes de los Juegos Olímpicos, mío y el de mi entrenador. No me parece justo”, señaló.