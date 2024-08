La huancaína Kimberly García no llegó a concretar el sueño de devolver la bandera peruana al podio de los campeones en los Juegos Olímpicos París 2024. Pese a que inicio bien la prueba de los 20 km de marcha atlética femenina, terminó en el puesto 16 con un tiempo de 1:30:10. Son los terceros Juegos Olímpico de la atleta que no pudo cobrarse su revancha de Tokio 2020, cuando no pudo terminar la prueba, y de Río 2016, donde acabó en el puesto 14 (1:32:09).

Un mejor papel desempeñó Evelyn Inga quien debuta en los Juegos Olímpicos y terminó en octava posición en la misma prueba de los 20 km de marcha atlética femenina con un tiempo de 1:28:16 quedando en el top 10 de la marcha mundial.

Evelyn es la segunda deportista de la delegación nacional en asegurar diploma olímpico en París 2024. El primero fue el surfista Alonso Correa, quien compite esta tarde.

La china Jiayu Yang dominó la carrera y se quedó con la medalla dorada con un tiempo de 1:25:54; mientras que, la española María Pérez se llevó la presea de plata al cronometrar 1:26:19. La australiana Jemima Montag terminó tercera con un tiempo de 1:26:25.

Kimberly García tendría su revancha este 7 de agosto, cuando compita en la maratón de marcha por relevos mixtos junto a César Rodríguez.