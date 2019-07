La crítica de Gareca a raíz de la renovación de Carrillo en Arabia Saudita

Síguenos en Facebook

André Carrillo renovó su presencia en el Al Hilal del fútbol árabe por los próximos cuatro años, donde percibirá un suelo anual de cuatro millones de dólares y se convertirá, de esta manera, en el jugador peruano mejor pagado en la actualidad. Al respecto, el entrenador de 'la bicolor', Ricardo Gareca, habló fuerte y claro sobre la reciente decisión de 'la culebra'.

"Lo habíamos hablado, me dijo que existía esa posibilidad (continuar cuatro años más en Arabia). Se le pidió a él y al representante, por la Selección, que se tomen mejores decisiones. Pensamos que André es un jugador para las mejores ligas", criticó el 'tigre' en entrevista con Capital.

El entrenador de la selección nacional se mostró inconforme con la decisión del jugador nacional, y manifestó que esperaba "algo mejor" para su dirigido. Además, enfatizó en la distancia entre Perú y Arabia Saudita, lo que impide que el jugador llegue en óptimas condiciones a la 'bicolor'.

"Tuve la oportunidad de ir a verlo a Arabia y me di cuenta que hay buenos estadios, comprobamos la exigencia. Si me preguntan qué me hubiera gustado es que esté más cerca o algo mejor, por un tema de logística y viajes", indicó.

André Carrillo fue relegado a la banca de suplentes durante la primera fase de la Copa América Brasil 2019. Pero a partir de los cuartos de final, 'la culebra' se consolidó en el ataque nacional, teniendo actuaciones destacadas y aportando a la gran campaña que finalmente realizó Perú.