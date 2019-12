La reacción de los hijos de Messi tras el anuncio de su sexto balón de oro (VIDEO)

Un día de inmensa felicidad para la 'Pulga' Lionel Messi. Y en una ciudad especial como París. En una jornada solemne en el teatro Chatelet de París, el astro argentino recibió el premio más importante del fútbol profesional: el balón de oro.

De esta manera, recibió por sexta vez este glorioso galardón. El ex goleador marfileño del Chelsea, Didier Drogba, fue el encargado de anunciar el nombre de la 'Pulga' y también le dio el abrazo memorable para felicitarlo.

Tras el anuncio del exdelantero, los hijos de Lionel Messi estallaron de alegría. Thiago y Mateo Messi se abrazaron y agitaron los brazos para festejar el logro de su padre. Uno balón de oro más para este genio inolvidable del fútbol mundial.

Lionel Messi is the 2019 #ballondor winner pic.twitter.com/5nNZXl05vY

When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT

— #BallondOr (@francefootball) 2 de diciembre de 2019