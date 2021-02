Luis Suárez, tras su salida de Barcelona, fue tentado por más de un equipo grande de Europa; sin embargo, decidió tomar la oferta de Atlético de Madrid por el plan deportivo que poseen.

Tras su buena participación con el equipo, distintas personalidades decidieron revelar cuáles eran sus opciones de no llegar donde Diego Simeone. Esta vez fue Thomas Tuchel, exentrenador del PSG.

El actual técnico de Chelsea, reveló en conferencia de prensa previa al encuentro ante los ‘colchoneros’ por Champions League, que el cuadro parisino, bajo su mando, tuvo intenciones de fichar al ‘9′.

“Había la posibilidad de que iba a dejar el Barcelona. Estábamos interesados en fichar a uno de los mejores delanteros del fútbol mundial. Lo intentamos, pero prefirió quedarse en España y fichar por el Atlético”, dijo el alemán.

“Creo que es un delantero de nacimiento. Tiene esa cualidad que tienen todos los delanteros. Siempre quiere demostrar sus ganas de marcar, marcar y marcar. Conocemos sus cualidades y trataremos de pararle”, aseguró.

Sobre su sorpresiva llegada a Chelsea: “No lo sé. Fue un momento, fue un momento concreto. Quizás habría encajado bien en París, pero, ahora, las cosas son diferentes. No vale la pena pensarlo. Es probable que no lo planteemos”, dijo.

“Mi prioridad es muy sencilla: es el próximo partido. Nunca ha sido diferente y nunca cambiará. Eso es lo que le pido a todos mis jugadores y todos mis equipos. Damos el 100% del esfuerzo. Algunas veces, nos sale mejor; otras, peor”, finalizó el entrenador.