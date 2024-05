Advierten que funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Miguel de Cauri pagaron al contratista el 100 % por el equipamiento médico que no fue instalado en el centro de salud de Cauri y que no tienen certificados de calidad, pese a que a la modalidad de contratación establecía que el pago sería una vez que los equipos estén instalados y en funcionamiento.

Según el informe de la Contraloría, en diciembre del 2022 la municipalidad de Cauri reinició la construcción del centro de salud con un saldo de obra de S/ 2 485 430, cuyo saldo se ejecutó mediante el sistema de contratación a suma alzada y el equipamiento por la modalidad de llave en mano. Esta forma de contratación establece que el pago por el equipamiento debería ejecutarse cuando los equipos estén instalados y funcionando en la obra y no antes.

Sin embargo, la entidad contraviniendo la modalidad de contratación, pagó un total de S/ 912 986 lo que representa el 100 % del componente equipamiento médico y mobiliario. Verificó que los equipos como la incubadora, refrigeradora de medicamentos, congeladora de vacunas, cabina de flujo laminar, unidad dental y otros se encuentran en cajas y aún no han sido instalados ni probados por la falta del fluido eléctrico de media tensión.

Asimismo, durante las valorizaciones de pago el contratista no adjuntó las especificaciones técnicas de los equipos para verificar si cumplen con la norma técnica del Minsa, faltaban las fichas de homologación, los certificados de calidad, manuales originales de fábrica, documentos que sustenten la capacitación del equipamiento hospitalario y otros en marco a las bases integradas del equipamiento del proyecto.

Pagos innecesarios

Otro hecho preocupante es que pagaron S/ 4500 por los servicios de un arqueólogo para el proyecto a pesar de que el residente de obra manifestaba en su informe que no se contó con la presencia de dicho profesional y que tampoco era necesario para el proyecto. Sin embargo, la entidad incurrió en pago no justificado por profesionales que técnicamente no participaron en la obra.

Actualmente, la obra está suspendida desde el 16 febrero del 2023. Esta suspensión fue aprobada irregularmente ya que pusieron como causal que Electrocentro no aprueba el expediente técnico para la utilización de media tensión, cuando esta causal es atribuible al contratista. Además, el contratista no inició los trámites para la aprobación del expediente e incrementaron la ejecución de esta partida de S/ 211 530 a S/ 247 266.

El proyecto de construcción y equipamiento del centro de salud San Miguel de Cauri inició en noviembre de 2019 con una inversión de S/ 7.6 millones con la finalidad de mejorar los servicios de salud para 2125 pobladores.

VEA ESTO TAMBIÉN: