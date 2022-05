Barcelona todavía atraviesa por una seria crisis financiera generada hace algunos años, pero la llegada de Joan Laporta ha significado un alivio para la institución. El nuevo presidente ha sabido manejar los distintos aspectos de la entidad y en una reciente entrevista aseguró que no habrá inversiones exageradas en el futuro, citando como ejemplo el caso de Kylian Mbappé.

“Si antes del 30 de junio podemos activar una de las palancas, o tal vez dos, habremos saneado gran parte de la economía del club. No volverá a pasar nunca más lo de entrar en una dimensión de locura en pagos”, fueron las primeras palabras del mandamás de los ‘Culés’ en conversación con Catalunya Radio.

“No volverá a pasar (grandes gastos en fichajes) y eso lo estamos inculcando en el club. Si Kylian Mbappé quiere 50 millones netos, nosotros no podríamos pagar. Después no ganan Champions League... Y hablar de 30 netos, tampoco lo haremos”, agregó Laporta en la charla.

De la misma forma, el presidente de Barcelona se refirió a la construcción de la plantilla para Xavi Hernández, cuidando el aspecto financiero. “Nuestro DT sabe que tiene buenos jugadores, pero debemos tener un equipo más competitivo. Sin embargo, repito, la prioridad es la economía”, aseveró el dirigente.

“La situación que heredamos no se arregla en un año. Igual tenemos la habilidad de arreglarlo con una temporada y eso sería extraordinario. Hay plantel para aspirar a todo. Incluso este curso pensé que podríamos ganar LaLiga, porque creí que Real Madrid tropezaría en el último tramo. No presionamos demasiado; en cuanto a la Champions, fue decepcionante”, manifestó el vocero de los ‘Azulgranas’.

Finalmente, Joan Laporta no tocó el tema de Robert Lewandowski, quien es vinculado con Barcelona. “La dirección de fútbol y secretaria vienen trabajando. No contestaré a detalle, pero buscan hacer más competitivo al equipo. Lo primero es sanear la economía y luego veremos si podemos cerrar las operaciones que estamos contemplando”, sentenció el directivo.