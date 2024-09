El FBC Melgar se encuentra listo para recibir a Atlético Grau, partido que se juega hoy en el estadio monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), a las 20:00 horas. Bernardo Cuesta vuelve a la oncena del club, luego de superar la molestia muscular para continuar peleando por el título del Clausura.

El director técnico del club, Marco Antonio Valencia, confirmó el retorno del capitán “Berni”, pero la oncena aún se define. Destacó la importancia de la estrategia y la competencia en la tabla de posiciones, por lo que esperan un traspié de los líderes de la tabla.

Respecto al compromiso, refirió que será una victoria peleada, pues consideró a Atlético Grau como uno de los equipos que mejor jugaba. Debido a que se encuentran en la quinta posición con 20 puntos en el Clausura, esperan sacar un buen resultado para tentar aún los primeros lugares. Además, Brian Blando continúa realizando trabajo diferenciado. Está descartado para el encuentro ante Atlético Grau, pero se estima que pueda ingresar para el partido con Alianza Lima.

En relación con las variantes que se presentaron ante Carlos Mannucci, comentó que no se tuvo el resultado esperado, a pesar de que jugaron bien.

“En la primera oportunidad que no tuvimos a Cuesta fue ante Mannucci por acumulación de amarillas y optamos porque juegue Lavandeira aunque no era su posición, no lo hizo mal, pero nos costó. Kenji que venía jugando tanto por dentro como por fuera, se decidió que inicie Matías porque lo habíamos conversado y dijimos que en algún momento debían iniciar”, explicó.





