El goleador Albo, el argentino Neri Bandiera, se siente seguro de traerse un buen resultado de lares arequipeño, cuando hoy a partir de las 8:00 pm. enfrente a FBC. Melgar, por al décima segunda fecha del Torneo Clausura.

“Hay confianza en el plantel, de traernos los 3 puntos de la visita a Arequipa, tal como le venimos haciendo jugando de visita, mañana (hoy) saldremos a jugar con la mentalidad positiva, con confianza y la fe de querer seguir arriba entre los 8 primeros ”, señaló el ariete albo.

Para el partido de hoy los dirigidos por el técnico argentino Ángel Comizzo, saldrán mentalizados en ganar, para ello apostará por la mejor artillería, teniendo en Paulo de La Cruz, Neri Bandiera, Nicolás Figueroa, Rafael Guarderas y Elsar Rodas, sus mejores armas.

POLÉMICA

Por otra parte se refirió al partido que ganaron al Alianza Lima, triunfo que lo llamaron con “penal dudoso” por parte de los aliancistas.

La polémica viene en los minutos finales, cuando tras revisar el VAR, se sanciona un penal a favor de Atlético Grau, que lo convierte el arquero Patricio “Pato” Álvarez que les dio el triunfo ante los “Íntimos”.

El cobro de la pena máxima generó una serie de reacciones en Alianza Lima, que alegaban que no hubo falta de Renzo Garcés, contra Neri Bandiera, “Esa jugada, el árbitro nos llama la atención porque yo me quería meter al área y Garcés me agarra, no me dejaba mover mucho. Yo le voy a ganar la posición, al ver eso él ni mira la pelota, extiende el brazo y me pega en la cara. Era penal y así lo consideró el VAR”, sentenció Neri Bandiera.