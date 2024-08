Los “Churres” consiguen un empate en casa, esta vez ante Sport Huancayo quien rescató un punto de oro en el horno del estadio Campeones del 36 de Sullana, en el penúltimo partido de la quinta fecha en el Torneo Clausura.

De la mano de su técnico Gerardo Ameli, el “Vendaval del Norte” pudo cosechar el triunfo pero desperdició varias ocasiones de gol y no bastó con el gol conseguido por Horacio Benincasa, pues Marco Lliuya, empataría con un golazo.

En la próxima fecha Alianza Atlético tendrá que ir al Cusco para jugar contra Deportivo Garcilaso.

MEJOR

Alianza Atlético salió desde el inicio con la ganas de hacerle daño al arco de la visita del “Rojo matador” y de la mano de Adrián Fernández. Un centro desde la izquierda tras un tiro libre al área, llega a la cabeza de Horario Benincasa que se eleva ganándole el vivo a los defensores huancaínos e inaugura el marcador cuando corrían los 11 minutos.

A los 28′, Vásquez quedó mano a mano, pero la mandó fuera de manera increíble, desaprovechando poner el 2-0. El resto del tiempo, los huancaínos no llegaron con peligro alguna al arco defendido por Diego Melián, quien no tuvo trabajo y se convirtió en un mero espectador,

Conforme corría el tiempo, el calor se fue haciendo más notorio que los dirigidos por el técnico Franco Navarro, comenzaron a sentir los estratos del clima. De regreso al segundo tiempo, los “Churres” siguiendo dominado y a los 57 minutos, Villegas primero y luego Adrián Fernández choca en el travesaño, aquí pudo estar el segundo.

A los 66´ Marco Lliuya de potente tiro libre convirtió un golazo que dejó estático a Diego Melián y conseguiría el empate para Huancayo.

LAMENTO

Al término del cotejo, el autor del único tanto “Churre”, Horacio Benincasa lamentó no haber podido sumar de a tres como locales y consideró que se perdieron dos valiosos puntos.

“ No me interesa mucho haber anotado el gol, sino sumar de a tres. No fuimos efectivos, hicimos un gran primer tiempo. No hicimos los goles que tuvimos que hacer y en un error en salida encuentran el empate ”, aseguró Benincasa,

Luego, el defensor de 30 años, manifestó: “Perdemos dos puntos valiosos. Sentíamos que Huancayo estaba para hacerle el segundo, aguantaron bien y no supimos liquidar el partido”, acotó.