El congresista Juan Burgos aseguró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, envió una carta notarial al cirujano Mario Cabani, para pedirle que no declare sobre las cirugías que le realizó.

La jefa de Estado busca que Cabani no hable ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

Según Burgos, el cirujano acudirá el próximo 28 de mayo al Parlamento para brindar su declaración.

“Sí, conocemos de una carta notarial. Vamos a presentar en la próxima sesión de la Comisión de Fiscalización, vamos a presentar ese documento (...) El cirujano de la presidenta (Mario Cabani) va a asistir, el 28 de mayo”, sostuvo el parlamentario para Panamericana.

Asimismo, Juan Burgos indicó que en una próxima sesión de la Comisión de Fiscalización, mostrarán la carta notarial que fue enviada por la mandataria a Cabani, para que este no brinde detalles de las cirugías a las que se sometió en el año 2023.

El cirujano Mario Cabani confirma que tres cirugías a Dina Boluarte sí fueron estéticas

La presidenta de la República, Dina Boluarte, negó en muchas ocasiones que las cirugías realizadas fueran estéticas y que no duró mucho tiempo. Sin embargo, el cirujano de la jefa de Estado, Mario Cabani, contó todas las intervenciones que se realizó la mandataria, el 28 de junio.

En Cuarto Poder, el cirujano indicó que el procedimiento se realizó en la sala 1 de su clínica privada durante el feriado largo de San Pedro y San Pablo, empezando a las 9:15 p. m. y durando más de dos horas, y no fue una intervención menor, sino algo más complejo.

“Ella se realizó, en primer lugar, la cirugía de nariz: una rinoplastia, con semptún plastia. La parte de rinoplastia estética, se corrigió el sentum y a la vez los cornetes”, contó.

Otra cirugía fue en los párpados inferiores, “se llama blefaroplastia inferior transconjuntival”.

Una tercera cirugía fue el injerto graso en surco nasogenianos y en algunas zonas del rostro. “Finalmente, se hizo colocación de hilos de sustentación absorbibles en el rostro, a cada lado del rostro, para rejuvenecimiento”.

Cabani detalló que todas fueron estéticas a excepción de la funcional que fue la septum plastia, realizada por un otorrinolaringólogo.

Detalló también que Boluarte firmó todas las autorizaciones y consentimientos y en un solo momento.

En cuanto a la anestesia, el médico indicó que se realizó una sedación endovenosa, pero también se le coloca anestesia local. Sostuvo que la paciente “en general queda sedada la paciente, relajada y sedada, o sea puede responder a estímulos verbales intermedio o a reflejos y puede hacer algún tipo de respuesta simple, sencilla”.

INTERVENCIÓN COMPLEJA

Durante varias declaraciones, aseguró que su intervención fue de carácter menor, equivalente a una curación de muela, por eso no consideró conveniente informar. Al respecto, Cabani dijo que la curación de muela es una anestesia local, “el dentista saca una jeringa la prepara la inyecta no le pone electrocardiograma, pulsoxímetro, no le pone para medir la presión no está por una vía endovenosa por si baja la presión. Por si pasa una emergencia, no está el anestesiólogo ahí. En un consultorio de dentista no hay un cardiólogo al lado”.

Aseguró que estas intervenciones tiene que entrar con un preoperativo completo, con una serie de variables para evitar riesgos y "no se compara con una curación de muela“.

El cirujano relata que la idea de Boluarte era corregir la parte funcional para que respire bien, pero a la vez que se haga unos pequeños “retoquitos”.

POST OPERATORIO DE DINA BOLUARTE

La operación en los feriados de San Pedro y San Pablo inició a las 9:15 pm y duró 2 horas con 25 minutos. A sugerencia del cirujano Cabani, Dina Boluarte se quedó en la clínica el 29 y 30 de junio.

“Ella, lo fundamental, era su parte respiratoria. Aprovechando la cirugía respiratoria aprovechó otras cirugías más simple sencillas para mí, muy sencillas que podrían ayudar a su mejor imagen como mujer y como presidenta a la vez”, dijo.

Cuenta que las personas presentes en la cirugía era el personal de la clínica, la enfermera, el guardia y Cabani; mientras que por parte de la mandataria, su asistente Patricia Muriano y un personal de seguridad.

La primera parte de la historia clínica, la asistente (Patricia Muriano) se la llevó y nunca la regresó, por lo que su nombre quedó fuera.

CABANI NIEGA INTERCAMBIO DE FAVORES

Además, aseguró que no hay intercambio de favores, ya que la clínica emitió una boleta por la cirugía. Pero, el pago nunca llegó.

“Habíamos acordado un pago previo, inicialmente, se cobró ese valor, se hizo una boleta de venta. Se hizo a nombre de su asistente, pero finalmente, aparentemente nunca pagó. Nos hemos dado cuenta después que se tuvo que anular el cobro y quedó pendiente ese pago”.

“Hemos tenido que solicitar el pago y a través de unas cartas notariales nos ha pagado el total de la cirugía. (¿Y pagó?) - Sí, ya pagó el total de la cirugía en efectivo", agregó.

Afirma que no se ha financiado en nada, porque no tiene relación contractual o comercial con el Estado. Informó que en su poder está una Organización No Gubernamental (ONG) operando mujeres maltratadas o víctimas de violencia familiar, por lo que sería imposible tener un trato a cambio de un favor.

“Yo tengo más de 100 casos de mujeres cortadas, le tiran kerosene, las desfiguran, entonces yo quería que EsSalud me pasara esa lista de pacientes que son desgraciadas por el Estado, que nos las ayudan para yo operar gratuitamente, ¿Dónde está el beneficio?, por eso había ese convenio“, sostiene. No obstante, debido a los cuestionamientos, afirmó que se tuvo que anular el convenio, afectando a las personas que fueron violentadas.

El médico no ha negado su cercanía con María Elena Aguilar ni sus vínculos con la mandataria y su asistente.

No solo Mario Cabani ha brindado datos a la Fiscalía, sino también el otorrinolaringólogo Javier Sánchez e Ingunsa, quien también declaró, corroborando aspectos de la intervención. Se espera que en los próximos días, las enfermeras que participaron en la cirugía, también declaren.