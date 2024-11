Tras el triunfo ante la César Vallejo, y la obtención del séptimo puesto en la tabla acumulada de la Liga 1, el técnico Ángel Comizzo se sintió más que satisfecho por todo lo hecho, agradeciendo la confianza depositada en él por el Club de Atlético Grau.

“Satisfecho por la gran confianza que me brindó la directiva del club Atlético Grau para hacer que mi trabajo sea rotundo, nunca me dieron la contra dejaron que hiciera mi trabajo, y de ahí los resultados. Nunca me impusieron una plantilla, me dieron la confianza de hacer los que yo quería , incluso con los jugadores que yo quería que estuvieran en el equipo”, señaló el estratega albo.

AGRADECIDO

Más adelante el técnico de Atlético Grau, valoró la victoria conseguida por sus jugadores ante César Vallejo aunque lamentó el descenso del equipo trujillano. Sobre su futuro, el argentino indicó que quiere seguir en el cargo.

“Agradecimiento a los jugadores porque tomaron como propia una idea, un estilo que uno les inculcó desde el primer día. Si bien tuvimos altibajos, nada es de un día para otro, todo lleva un tiempo, todo lleva trabajo y ellos han hecho un torneo impresionante. Trabajaron mucho para esto, se sacrificaron, pusieron mucho de sí” , dijo a L1 Max..

También enfatizó, “Lamento el descenso de la UCV, un equipo que invirtió mucho, pero nuestro triunfo dignificó esta profesión del jugador. Ganó el fútbol y estoy muy contento por eso y por mis jugadores, les agradecí por haberme dejado pertenecer a ese grupo que han formado que es bárbaro”.