El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) emitió este sábado un pronunciamiento para explicar el retiro del puesto de Comando Unificado ubicado en la plaza Gastañeta, en el Cercado de Lima. La institución precisó que la medida no respondió a una decisión política ni operativa autónoma, sino al vencimiento de la última prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao, ocurrido el pasado 19 de febrero.

“Concluido el estado de emergencia, cesó automáticamente la facultad constitucional que permite a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) desplegarse en apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno, por lo que el repliegue del personal y medios militares respondió al estricto cumplimiento del principio de legalidad y a lo dispuesto por el Comando Operacional del Centro”, indicaron.

El CCFFAA añadió que era “indispensable” que la información difundida sobre el caso “refleje con exactitud el marco normativo aplicable para no confundir a la opinión pública.”

La réplica del municipio

Tras conocer el pronunciamiento castrense, la Municipalidad de Lima reafirmó su “absoluto y firme respaldo a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su rol constitucional de proteger la democracia, el estado de derecho y la soberanía nacional.” No obstante, insistió en que el desmontaje ocurrió cuando el estado de emergencia todavía estaba en vigor.

La entidad recordó que fue el alcalde Renzo Reggiardo quien solicitó formalmente la instalación del puesto al entonces presidente José Jerí el pasado 7 de noviembre. Por ello, remarcó que “hubiera sido más conveniente que dicha medida se realizara previa coordinación” con el municipio.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente:@CCFFAA_PERU @MindefPeru pic.twitter.com/qeMNxEmiTm — Municipalidad de Lima (@MuniLima) February 21, 2026

El origen de la disputa

La polémica se desató el jueves, cuando la Municipalidad de Lima denunció que el Ejército retiró “de manera unilateral y sin previo aviso” el Comando Unificado de la plaza Gastañeta. El desmontaje incluyó el material y los equipos logísticos que el propio municipio había puesto a disposición de la entidad castrense en calidad de apoyo.

La comuna expresó su “profunda preocupación” por una decisión que, a su juicio, “debilita el control territorial, más aún cuando el estado de emergencia continúa vigente.” Ante ello, exigió “una respuesta formal de las autoridades correspondientes sobre los motivos de este retiro.”