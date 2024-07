El plantel de Atlético Grau, no pudo viajar a la ciudad de Tarapoto debido a factores técnicos en la aeronave que iba a transportar a la delegación y por la no disponibilidad de vuelos, el equipo no pudo arribar a dicho destino.

Según informó el club a través de sus redes sociales, el partido que por la tercera fecha del Torneo Clausura iba a disputar ayer con su similar de Unión Comercio será reprogramado por la Asociación de Fútbol Profesional.

Asimismo informaron que la delegación entrenó ayer en la capital con el técnico Ángel Comizzo y hoy estarán de regreso para iniciar los trabajos con miras a su partido por la cuarta fecha ante Comerciantes Unidos, a jugarse el día miércoles 31 a partir de las 1:00 pm. en el estadio Campeones del 36 de Sullana.

LE DAN BAJA

Por otro lado la club Patrimonio de Piura anunció la salida inesperada del delantero Luis “Leche” Álvarez.

“ Anunciamos la rescisión de contrato bajo mutuo acuerdo con el jugador Luis Álvarez. Agradecemos su profesionalismo y entrega en estos casi 3 años vistiendo los colores de nuestra institución. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos ”, dice el comunicado albo.