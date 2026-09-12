FBC Melgar consiguió una importante victoria por 1-0 sobre Cusco FC en el estadio Garcilaso de la Vega, en partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura.

El conjunto rojinegro volvió a sumar de a tres y se mantiene en la pelea por los primeros lugares del torneo. El único gol del encuentro llegó a los 50 minutos. Bernardo Cuesta apareció en el momento preciso para anticiparse a la defensa cusqueña y conectar el balón tras una habilitación de Nicolás Quagliata, decretando el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

Para el capitán rojinegro, esta anotación significó su decimotercer gol en la temporada 2026 y el número 208 con la camiseta de Melgar.

Sus estadísticas confirman el buen momento que atraviesa el delantero al anotar tres goles en dos partidos seguidos, quien nuevamente fue determinante para que su equipo consiga una victoria fuera de casa.

Para este compromiso, el entrenador Miguel Rondelli realizó una modificación en la primera línea del mediocampo. Marcos Portillo ingresó en reemplazo de Walter Tandazo, quien quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión. El resto del equipo fue el mismo que el técnico argentino viene utilizando durante el Torneo Clausura.

Con este triunfo, Melgar se ubicó momentáneamente en el segundo lugar de la tabla del Clausura con 17 puntos, mientras que Cusco FC se quedó con 15 unidades. Los rojinegros también dieron un importante salto en la clasificación acumulada, donde ahora ocupan el tercer puesto con 45 puntos, dejando a los cusqueños con 42 unidades.