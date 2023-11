Un nuevo jale se suma a la lista de fichajes de Alianza Atlético para la temporada 2024. Se trata del delantero Hideyoshi Arakaki quien, en la última campaña del campeonato local, jugó por Cusco FC. y además integró los seleccionados peruanos en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Y es que los “Churres” siguen mentalizados en la conformación de su nueva plantilla para encarar la Liga 1 del próximo año, en la que espera ser uno de los principales protagonistas.

DELANTERO

Hideyoshi Arakaki, es un atacante neto de 25 años que no gozó de muchas oportunidades de jugar en la escuadra dorada. El año pasado tuvo su mejor temporada en el equipo del UTC de Cajamarca en la que marcó 12 goles. Anteriormente miltó en las escuadras de Deportivo Municipal, Melgar de Arequipa y la Universidad San Martín.

Con la llegada de este importante refuerzo, Alianza Atlético ya cuenta con tres fichajes seguros para el 2024, antes lo hizo con Horacio Benincasa (Cusco FC.) y Christian Vásquez (Sport Boys) y casi seguro Piero Guzmán (Universitario).

MIRA ESTO: Siguen las movidas en el cuadro de Atlético Grau para la temporada 2024

SE QUEDAN

Hasta el momento se conoce que el “Vendaval del Chira” ya renovó contrató y aseguró su columna vertebral con el goleador Adrián Fernández, el uruguayo Santiago Arias y el arquero Diego Melián.

Otros que seguirán por una temporada más son: Juan Pablo Carranza, Guillermo Larios, Luigui Alburqueque, Mathias Carpio, Aldair Perleche y el extremo derecho Jeremy Canela. El arquero Federico Nicosia está en conversaciones.

Mientras tanto los primeros en despedirse de Sullana fue el colombiano Roger Torres, Alonso Ganoza, Piero Serra y Joaquín Aguirre. El argentino Ángelo Pizzorno, Jesús Mendieta, Mauricio Matzuda, José Manzaneda, Marcos Ortiz, Miguel Cornejo, Santiago Rebagliati tampoco continuarán.