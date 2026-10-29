El entrenador de FBC Melgar, Miguel Rondelli, definió a Jhonny Vidales como el principal reemplazo de Bernardo Cuesta en el ataque rojinegro para enfrentar hoy a Comerciantes Unidos, desde las 19:30 horas, en el estadio Monumental de la UNSA.

Vidales dejará su habitual posición de extremo para desempeñarse como delantero centro, ante la ausencia del capitán, quien se encuentra lesionado y sería baja para el tramo final de la temporada.

La otra novedad en el frente ofensivo sería la presencia de Matías Zegarra en una posición más adelantada, acompañado por Cristian Bordacahar. En el mediocampo, Kevin Minda volverá al primer equipo, mientras que la continuidad de Walter Tandazo todavía está en duda. Si el volante no llega a ser considerado, Horacio Orzán aparece como una de las alternativas para ocupar su lugar.

En la defensa también habrá una modificación obligatoria por la ausencia de Juan Escobar, quien no podrá jugar debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Su puesto será ocupado por Jesús Alcántar, mientras que el resto del equipo mantendría la base que viene disputando el Torneo Clausura.

Melgar afrontará el encuentro con la necesidad de sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por el primer lugar y depender de sus resultados en las jornadas que restan.

CONTRATO

Por otro lado, el administrador de FBC Melgar, Ricardo Bettocchi, confirmó que Escobar y Orzán tienen contrato vigente para la próxima temporada. “Juan Escobar llegó con un contrato de dos años y el contrato de Horacio se vence al próximo año”, manifestó el directivo, brindando detalles sobre la planificación de la plantilla rojinegra para el siguiente campeonato.

Bettocchi también confirmó que Matías Sarue, nuevo director deportivo del club, tiene contrato hasta finales de 2028.