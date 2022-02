La temporada 2022 no inició de la mejor manera para Alianza Lima, dado que solo pudo sacar un empate ante Atlético Grau (1-1) en Matute, en el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1. El equipo ‘Blanquiazul’ no mostró su mejor versión futbolística y el entrenador Carlos Bustos no quedó conforme con el resultado, según expresó en conferencia de prensa.

“Fue un partido complicado para nosotros. Equivocamos muchas veces el camino para hacer daño al adversario. No generamos las situaciones de gol que nos gustarían. Evidentemente teníamos en la cabeza quedarnos con los tres puntos. El rival hizo un buen planteamiento, trabajó bien, aunque definitivamente debemos manejar mejor el juego, tenemos que tomar buenas decisiones. De haberlo hecho, hubiéramos estado más cerca de ganar”, explicó el DT en principio.

“No había muchas ocasiones para anotar y el oponente se puso en ventaja. Lo estaban manejando bien, pero que pudimos encontrar el empate. Para nosotros sabe a poco, por las formas y la manera, además porque sabemos que el torneo será muy duro”, agregó Carlos Bustos.

De la misma forma, el estratega señaló que el resultado no tuvo que ver con el cambio de línea de tres a una de cuatro: “No creo que el resultado se deba al cambio de esquema. El equipo tiene la capacidad para trabajar el partido de diferente manera. Recibimos un gol porque tuvimos un par de fallas y el rival lo aprovechó bien. Definitivamente, podremos jugar de diferente manera”.

“En el 2021 nos caracterizó la solvencia y contundencia. Hoy debimos resolver mejor las jugadas y no generamos la cantidad de situaciones suficientes para dejar a los delanteros con opciones de marcar. Ese es mi análisis ahora, luego veré más detalles. Hay muchas cosas para corregir. Cuando juguemos aquí (Matute) debemos tener el protagonismo del juego. Hoy estuvo demasiado chato y es algo que no nos podemos permitir”, añadió.

Por otro lado, el entrenador de Alianza Lima indicó que las comparaciones con la temporada anterior no son válidas: “Fueron inicios diferentes con el año pasado. En ese momento fue todo rápido cuando decidieron dónde íbamos a participar. El equipo no había trabajado mucho. Este año, creo que tuvimos el tiempo necesario, pero siempre hay que mejorar, trabajar, alimentar a nuestra gente para llegar al gol. Queremos tener el mismo protagonismo del año pasado. Hay un plantel amplio, vamos a tener que rotar jugadores. En el 2021 el tema del grupo fue muy importante y ahora también queremos eso. La exigencia es alta para lo que Alianza conformó para este año”.

Luego, el estratega se refirió a la lesión de la ‘Foquita’, aunque no dio un tiempo exacto para su regreso: “Farfán estaba trabajando bien con nosotros. En estos días sintió una molestia, así que vamos a decidir lo mejor y más conveniente, con lo que recomiendo la parte médica y física. Estamos en contacto con gente de la selección. Jefferson está dispuesto a ir mejorando y trabajó con nosotros en gran parte de la pretemporada. Ya veremos cómo se siente y su mejoría”.

Finalmente, Carlos Bustos confirmó la llegada del ‘Chaval’ al club para este 2022: “Ya está Aldair Fuentes hace unos días y está llegando Cristian Benavente, va a estar con nosotros. Creemos que tenemos un gran plantel para afrontar todas las competencias del año. Si hay un jugador identificado con la institución (sobre Paolo Guerrero), tendrá las puertas abiertas, seguramente con previa conversación con los dirigentes”.