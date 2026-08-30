La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFP) informó este domingo que el partido entre FBC Melgar y Atlético Grau, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura, cambió de fecha.

El cotejo, que iba a disputarse el lunes 31 de agosto en el estadio La Matanza de Piura, se jugará finalmente el martes 1 de septiembre, a las 3:00 de la tarde, en la misma sede.

Según el comunicado oficial, la modificación se debe a la cancelación del vuelo que trasladaría a la delegación rojinegra hasta Piura, por problemas logísticos de la aerolínea.

La entidad precisó que no existían alternativas que permitieran cumplir con la programación oficial.

“Siguiendo con lo establecido en el reglamento de la Liga 1 Te Apuesto, el encuentro correspondiente a la fecha 7 del Clausura se posterga dentro de las siguientes 24 horas”, refiere el comunicado.

PARTIDO

Cabe mencionar que será la segunda ocasión en que ambos equipos se enfrenten, pues el primero se dio el 15 de marzo por la fecha 7 del Torneo Apertura. En aquel entonces, Melgar empató 0-0 a Atlético Grau en el estadio Monumental de la UNSA.

Además, el Dominó llega a este encuentro tras empatar 1-1 ante Alianza Lima, por lo que urge sumar de a tres para pelear el título. Mientras que el cuadro local llega tras rescatar un triunfo por 3-1 ante FC Cajamarca.