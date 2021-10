Deportes | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







Cristal vs. Boys se juega el sábado: conoce la nueva programación de la última fecha de la Liga 1 La última fecha de la Liga 1 sufrió algunas variaciones y solo el partido entre Universitario vs. FBC Melgar se jugará el domingo. Cristal vs. Boys se disputará el sábado.