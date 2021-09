Después de ver una y otra vez la jugada, queda la sensación de que Lionel Messi la sacó barata luego de recibir una fuerte falta por parte de Adrián Rodríguez. El seleccionado de Venezuela golpeó con la pierna derecha a la altura de la rodilla del capitán de Argentina, quien se sintió por unos minutos, pero pudo seguir en la cancha.

El central del Deportivo La Guaira ingresó al campo a los 25 minutos para reemplazar a su compañero Sema Velázquez. Pero, la participación de Martínez en el compromiso duró poco porque a los 32′ fue expulsado por el árbitro, quien revisó en el VAR la repetición de la violenta acción que puso en riesgo la salud de Leo Messi.

El zaguero de la Vinotinto ha sido señalado en las últimas horas y fue acusado de malintencionado. No obstante, el jugador de 28 años rompió su silencio a través de las redes sociales sobre este asunto. Sin dirigirse directamente a Messi, Martínez aclaró: “Hoy no tengo palabras. Los que me conocen saben que jamás iría en contra de la integridad física de algún colega”.

El mensaje de Adrián Martínez tras la violenta falta contra Lionel Messi. (Foto: Captura)

Enseguida, el defensa solamente hizo un mea culpa por perjudicar al cuadro llanero en el choque de Eliminatorias. “Solo quiero ofrecer disculpas al cuerpo técnico, a mis compañeros y a toda la afición Vinotinto que nos apoya de corazón. Amo a mi país y asumo mi responsabilidad”, concluyó en el mensaje subido en su perfil.

Por otro lado, la agencia de marketing que se encarga de la imagen de Martínez alentó al venezolano: “A levantar la cara… Todo nuestro apoyo para ti… El camino no termina aquí”, escribieron en Instagram. Sin embargo, los hinchas de Messi le atacaron con calificativos como “tremendo carnicero” o “motosierra”.

Criticaron en redes sociales a Adrián Martínez por la infracción contra Leo Messi. (Foto: Captura)

¿Quién es Adrián Martínez?

Actualmente, Adrián Martínez juega en el Deportivo La Guaira de la Primera División de Venezuela y antes militó en el Mineros de Guayana y Metropolitanos.

El defensor de 28 años ha sido expulsado de forma directa dos veces en toda su carrera. Asimismo, también tuvo que abandonar el campo en otras tres oportunidades por doble tarjeta amarilla en un mismo cotejo.

Así fue la criminal falta de Adrián Martínez contra Lionel Messi. (Video: Movistar Deportes)

El partido entre Venezuela vs. Argentina ha significado el debut de Martínez en las Eliminatorias con su selección. Previamente, jugó tres partidos de la Copa América 2021 con la ‘Vinotinto’.

Solo duró siete minutos en su estreno en las clasificatorias sudamericanas, ya que había ingresado a los 25′ en reemplazo de José Manuel Velázquez (por lesión) y a los 32′ ya había visto la tarjeta roja.