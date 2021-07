Lionel Messi le dio un enorme regalo a los fanáticos argentinos: la Copa América. El atacante pudo levantar el trofeo en el Maracaná de Rio de Janeiro, generando la emoción del pueblo albiceleste. En internet, el festejo que más llamó la atención fue el de Don Hernán, quien recibió el presente a vísperas de su cumpleaños número 100.

Su historia llamó la atención debido a que el anciano es fiel admirador de ‘Leo’. Desde que se enamoró del juego del rosarino, tomó la decisión de anotar en sus cuadernos todos los goles de la ‘Pulga’ con la camiseta del Barcelona y con su selección nacional. “No conoce la tecnología. No tiene teléfono, no tiene internet, ni computadora”, explica Julián Mastrángelo, su nieto.

“Anota en sus hojas todos y cada uno de los goles de Messi. Lleva la cuenta de todos los partidos. Cada vez que juega el Barça. Como no lo puede ver por la tele, me llama y me pregunta cuántos goles metió Messi”, agregó.

Pero el título de la Copa América no fue el único regalo para Don Hernán. Lionel Messi, al enterarse de su historia, decidió enviarle un mensaje. “¡Hola Hernán! Obviamente me llegó tu historia y me parece una locura que lleves guardados los goles de esa manera. Quiero mandarte un abrazo enorme y agradecerte por el trabajo que hacés, por el seguimiento y desearte lo mejor ¡Nos vemos pronto!”, fueron sus palabras.

“No me digas que es Messi”, dijo el anciano. “Es Messi, te mandó un saludo”, le explicó su nieto. “¿Y dónde está? ¿En la casa?”. “Está en su casa en Barcelona, pero te mandó el video a vos”, se puede oír en el video.

Luego de un silencio, Don Hernán entendió la importancia del video de Lionel. En sus papeles lleva el registro de las conquistas del goleador con la fecha y el rival. Hasta el momento posee más de 730 festejos.