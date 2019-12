Lionel Messi ganó su sexto balón de oro (FOTOS Y VIDEO)

Lionel Andrés Messi Cuccittini ganó un balón de oro más en su carrera en el fútbol, superando a Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo, que también estaban nominados al importante galardón.

The Only. One. Ever.

Six-time Ballon d'Or winner, Leo #Messi pic.twitter.com/5PMoJGRCrY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2 de diciembre de 2019