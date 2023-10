Lionel Messi es considerado por muchos el mejor jugador de fútbol del mundo, su habilidad con el balón a dejado huella en los corazones de los argentinos y en la historia del deporte rey. Sin embargo, no todos conocen la increíble anécdota que vivió ‘La Pulga’ cuando quiso disfrutar de la gastronomía peruana.

Como es sabido, Messi inició su carrera futbolística desde muy temprana edad, y en 1997 cuando jugaba para uno de sus equipos más recordados el Newell’s Old Boys, el futbolista argentino y el club recibieron una invitación especial de la Academia Cantolao para participar en la Copa de la Amistad, un torneo exclusivo para jugadores menores de edad que se celebró en el Callao, Perú.

Lionel Messi se intoxico con pollo a la brasa

En aquellos años, la Academia Cantolao no contaba con los recursos necesarios para alojar a los equipos invitados en hoteles, por lo que los socios ofrecieron sus casas como alojamiento, por lo que Lionel Messi se quedó en el hogar de William Méndez, quien era miembro del club peruano.

Durante su estancia en Perú, la familia Méndez quiso compartir la experiencia de la gastronomía peruana con el joven Messi, y lo invitaron a comer el famosos pollo a la brasa. Sin embargo, no imaginaron que dicho suceso terminaría como una anécdota no tan agradable para el argentino. Tras degustar el delicioso manjar peruano, Lionel se dirigió al entrenamiento con sus compañeros de equipo, pero lamentablemente sufrió un desmayo debido a una intoxicación alimentaria provocada por los condimentos y la fritura, a los cuales no estaba acostumbrado.

Lionel Messi anotó ocho goles

Debido a su estado de salud, el entrenador del Newell’s Old Boys informó que ‘La Pulga’ no podía jugar en su condición. No obstante, su tenacidad lo regresó al campo de juego tras tomar una bebida rehidratante. El regresó del futbolista al campo de juego sorprendió a todos, especialmente cuando ‘La Pulga’ anotó 8 goles contra la Academia Cantolao, lo que lo llevó a la victoria del torneo deportivo.