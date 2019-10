Liverpool, PSG y Juventus disputan 'partidazos': horarios del fútbol europeo del fin de semana

Síguenos en Facebook

Imperdibles choques en Europa nos esperan este fin de semana. Aquí lo horarios de los encuentros del fútbol europeo en Italia, Francia e Inglaterra.

EN VIVO Liverpool vs. Tottenham

Liverpool vs. Tottenham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 10 de la la Premier League de Inglaterra en el estadio Anfield Road este domingo desde las 27 de octubre desde las 11:30 a.m y por transmisión de ESPN 2. Los 'Reds' intentarán mantener su liderazgo en la Premier League de Inglaterra (25 puntos) frente a un viejo conocido, el Tottenham Hotspur que se ubica en el séptimo lugar (12 puntos). A cuatro meses de haberse medido por la final de la Champions League, los equipos de Klopp y Pochettino se volverán a medir, pero esta vez en Anfield, la casa de los 'Reds'.

EN VIVO Juventus vs. Lecce

Juventus vs. Lecce EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 9 de la Serie A en el estadio Comunale Via del Mare de Lecce este sábado desde las 8:00 a.m. (hora peruana) y por transmisión de ESPN. Esta temporada, Juventus no puede darse el lujo de cuidar gente y no arriesgar todo en cada fecha de la Serie A porque tiene tres competidores serios en la lucha por el título de la Serie A: Inter de Milán, Napoli y Atalanta, todos en Champions League y muy cerca del cuadro turinés, actual líder del 'Calcio'.

EN VIVO PSG vs. Olympique de Marsella

PSG vs. Olympique de Marsella EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 9 de la Serie A en el estadio Parque de los Príncipes este domingo 27 de octubre desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y por transmisión de ESPN. Los fanáticos del buen fútbol a nivel mundial podrán gozar de una nueva edición de ‘Le Classique’, histórico partido entre Paris Saint Germain y Olympique de Marsella. Darío Benedetto tendrá su prueba de fuego cuando se enfrente a sus compatriotas Di María e Icardi, que defienden los colores del club parisino.