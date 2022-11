La selección de España salió demoledor desde el primer minuto frente a Costa Rica y así, goleó por 7-0 por la primera jornada del grupo F del Mundial de Qatar 2022. Tras el partido, el entrenador del cuadro centroamericano, Luis Fernando Suárez, expresó su lamento por el abultado resultado en contra.

El estratega colombiano analizó el juego del conjunto europeo. “España tuvo la pelota, estuvo brillante en las tres cuartas partes del campo y no tuvimos opción. España hizo un partido superlativo. Así se explica la derrota. Nosotros cuando tuvimos el balón no pudimos de jugarlo, nos lo quitaron muy rápido”, expresó en conferencia de prensa.

“España fue mucho más que nosotros y son superiores, pero la diferencia real no son siete goles. Hoy sí, pero a nivel general no (...) España es favorita desde que entró al Mundial, no ahora. Estos resultados dan confianza (para ellos), sin duda”, señaló.

Por otra parte, Luis Fernando Suárez señaló que debe dejar la derrota en el pasado y enfocarse en el próximo partido. En tal sentido, el entrenador mencionó que deberán pulir detalles para que el equipo tenga chances de clasificar a los octavos de final.

“Tenemos que hablarlo todo y luego olvidarlo. Está claro que tenemos que hacer cosas diferentes a lo que hicimos contra España. Hay que olvidar rápido la situación que se dio ante España. Estamos afectados, deficiencia”, manifestó el entrenador de cara a lo que sigue en el certamen.

¿Cuándo vuelva a jugar Costa Rica?

La selección de Costa Rica chocará el domingo 27 de noviembre ante Japón a las 5 p. m. (hora peruana). El equipo asiático llega motivado por su triunfo a Alemania por 2-1 y una nueva victoria lo colocaría en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.