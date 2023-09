Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dimitió al puesto tras la creciente presión de la opinión pública y la drástica sanción de la FIFA. Su renuncia llegar luego de la controversia generada besar no manera no consentidas a la delantera española Jennifer Hermoso después de la victoria de la selección española en el Mundial Femenino.

En una declaración emitida a través de la plataforma X (Twitter), Rubiales afirmó anunció su fin en el cargo luego de que hace algunas semanas se negara rotundamente a dejar el puesto.

“Hoy he transmitido a las 21:30 horas al presidente en funciones, el señor Pedro Rocha, mi renuncia al cargo de presidente de la RFEF. También le he hecho saber que también he dimitido de mi cargo en la UEFA para que se pueda cubrir mi puesto de Vicepresidencia”, se lee en el inicio del comunicado de Rubiales.

“Insistir en quedarme a la espera y aferrarme a ello no va a contribuir a nada positivo, ni a la Federación ni al fútbol español. Entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta”, agregó.

En un fragmento indicó que su familia también sufrió “los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo”.

