​Luka Modrick: "Me gustaría compartir equipo con Paolo Guerrero" (FOTO)

Luka Modrick, figura del Real Madrid y de la selección de Croacia, no dudó en expresar su admiración por el atacante peruano Paolo Guerrero, de quien dijo es un gran futbolista y que le gustaría compartir equipo con él.

El actor y conductor Jesús Alzamora contó en su cuenta de Instagram el intercambio de palabras que tuvo con el Balón de Oro 2018, quien recordó además, la derrota que sufrió Croacia ante la selección peruana por 2-0 en un amistoso previo al Mundial de Rusia.

Al ser consultado sobre "¿Con qué jugador de fútbol peruano te gustaría compartir equipo?", Modric respondió, que: "Nos ganaron 2 a 0 antes del mundial ¿no? (Risas). Me gustaría compartir con Paolo Guerrero, es un gran jugador".

Asimismo, Alzamora le contó al volante que un padre en Cajamarca bautizó a su hijo con el nombre de 'Luka Modric' en honor a él.

"Wow, que orgullo me hace sentir eso. Me hace sentir muy honrado lo que me cuentas y es gracias a esta profesión", fue la respuesta del crack croata.