Manchester City empató sin goles con Atlético de Madrid, en partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League, y el resultado le alcanzó para avanzar a semifinales. Alcanzado el objetivo, el entrenador de los ‘Citizens’, Pep Guardiola, destacó el gran trabajo del ‘Aleti’, dirigido por Diego Simeone.

“Es el campeón de España. No podía esperar otra cosa. En la primera parte, hemos estado bien. Y en la segunda, ellos nos han apretado bien y nos hemos olvidado de jugar. Nos han apretado mucho y no ha podido ser, pero estamos en semifinales, es la tercera vez de nuestra historia. El año pasado estuvimos y es un increíble éxito para nosotros”, declaró Guardiola, para Movistar+.

“Nos apretaron mucho, defiendes el resultado, no sabes si atacar, tuvimos problemas. Nosotros, sin balón, no somos un buen equipo. Le doy mucho más crédito a lo que hizo Atlético de Madrid”, añadió el catalán, quien llevó al equipo inglés a semifinales del certamen por segunda temporada consecutiva.

Guardiola no se ahorró elogios para el cuadro rojiblanco, al que Manchester City derrotó 1-0 en la ida, en el Etihad Stadium, la semana pasada.

“Atlético de Madrid estuvo brillantísimo. No me ha gustado para nada defenderme así en la segunda parte, pero no nos ha quedado otra. Hemos estado mal y ellos han estado muy bien. Aquí, en el Wanda Metropolitano, como yo lo viví cuando jugué en el Vicente Calderón, cuando el equipo tiene sus momentos, este estadio, esta gente, es que es imparable”, dijo Pep.

Por último, el exentrenador de Barcelona y Bayern Múnich se refirió a Real Madrid, próximo rival de su equipo en el torneo de clubes más importante de Europa. “Es el rey de la Champions League, intentaremos estar a buen nivel para poder competir con ellos y veremos qué pasa. A ver cómo llegamos. Venimos de tres partidos, durísimos, contra Liverpool. Tenemos muchos partidos. La gente empieza a estar muy cansada. La exigencia es muy grande”, sentenció.