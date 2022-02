Manchester City vs. Everton EN VIVO Star+: se enfrentarán este sábado 26 de febrero desde las 12:30 p. m. (hora peruana) por la fecha 27 de la Premier League. El partido también será transmitido por DAZN, ESPN y Movistar+, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Goodison Park y el árbitro Paul Tierney será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Manchester City es el líder del torneo inglés, acumulando 63 puntos; en tanto que Everton está en el puesto 16, con tan solo 22 unidades, dos por encima de la zona de descenso.

¿En qué canal ver partido Manchester City vs. Everton?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+, ESPN Chile

Colombia: ESPN Colombia, Star+

Ecuador: ESPN Colombia, Star+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: Movistar+, DAZN, DAZN 1

Estados Unidos: Peacock, SiriusXM FC

Uruguay: Star+

Venezuela: ESPN Colombia, Star+

¿A qué hora ver partido Manchester City vs. Everton?

Estados Unidos – 9.30 a. m. hora de Los Ángeles

México – 11.30 a. m.

Estados Unidos – 11.30 a. m. hora de Texas

Perú – 12.30 p. m.

Ecuador – 12.30 p. m.

Estados Unidos – 12.30 p. m. hora de Miami

Colombia – 12.30 p. m.

Bolivia – 1.30 p. m.

Venezuela – 1.30 p. m.

Uruguay – 2.30 p. m.

Paraguay – 2.30 p. m.

Argentina – 2.30 p. m.

Brasil – 2.30 p. m.

Chile – 2.30 p. m.

España – 6.30 p. m.

Italia – 6.30 p. m.

El nivel mostrado por los ‘Ciudadanos’ es cada vez más brillante y Pep Guardiola no deja de sorprender con sus estrategias. No obstante, cuando parecía que el camino al título de la Premier League parecía encaminarse fácil, la derrota por 3-2 ante Tottenham hizo que la tabla de posiciones se ajuste.

Ahora, Liverpool está solo a una victoria de alcanzar la línea del Manchester City, que ya no puede fallar, para evitar ceder más terreno. En busca de volver a la senda del triunfo, el equipo contará con Raheem Sterling (goleador con 10 tantos) en el eje del ataque, compartiendo roles como falso punta junto a Riyad Mahrez y Phil Foden.

Por su parte, la mitad del campo estará cubierta por la presencia de Kevin de Bruyne y Bernardo Silva, cada uno con siete celebraciones en la liga inglesa, pero tienen el objetivo de aportar en otro sentido: las asistencias. En el caso del volante belga, la producción de pases gol disminuyó notoriamente en este curso y solo lleva dos en el torneo doméstico.

En cuanto al Everton, las circunstancias son totalmente contrarias: lucha por escapar de la zona de descenso. La llegada del entrenador Frank Lampard generó mucha expectativa en la institución, aunque los hinchas solo han podido celebrar el triunfo ante Leeds United (3-0) en la Premier League.

Dele Alli y Donny van de Beek, flamantes refuerzos del mercado de invierno, todavía no han respondido de la mejor manera, pero ambos tienen la capacidad de ayudar al club a salir de la crisis. Cabe mencionar que la plantilla se verá reforzada con la presencia de Demarai Gray, quien superó una lesión y se alista para conformar un tridente con Richarlison y Dominic Calvert Lewin.

Manchester City vs. Everton: historial de partidos

Desde agosto del 2017, los partidos Manchester City vs. Everton se dieron en 10 ocasiones, dejando estadísticas notoriamente favorables para los ‘Ciudadanos’: ganaron las últimas nueve veces que se enfrentaron. En ese lapso de tiempo, ‘The Toffees’ solo obtuvieron un empate como mejor resultado.

21-11-2021: Manchester City 3-0 Everton - Premier League

23-05-2021: Manchester City 5-0 Everton - Premier League

20-03-2021: Everton 0-2 Manchester City - FA Cup

17-02-2021: Everton 1-3 Manchester City - Premier League

01-01-2020: Manchester City 2-1 Everton - Premier League

28-09-2019: Everton 1-3 Manchester City - Premier League

06-02-2019: Everton 0-2 Manchester City - Premier League

15-12-2018: Manchester City 3-1 Everton - Premier League

31-03-2018: Everton 1-3 Manchester City - Premier League

21-08-2017: Manchester City 1-1 Everton - Premier League

Manchester City vs. Everton: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Kevin de Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Phil Foden y Raheem Sterling.

Everton: Jordan Pickford; Séamus Coleman, Mason Holgate, Michael Keane, Jonjoe Kenny; Allan, Abdoulaye Doucouré; Demarai Gray, Dele Alli, Richarlison y Dominic Calvert Lewin.