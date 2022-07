Manchester City trata de ser agresivo frente a Liverpool para conseguir el empate en el partido por el título de la Community Shield. Uno de los ataques de los ‘Ciudadanos’ fue protagonizado por Erling Haaland, aunque no culminó de la mejor manera: el goleador llegó solo de frente al arco, pero falló en la definición.

El encuentro superaba los 33 minutos y los dirigidos por Pep Guardiola organizaron una jugada ofensiva por la banda izquierda, liderada por Bernardo Silva. La defensa de los ‘Reds’ estaba expuesta y el menudo volante portugués aprovechó para realizar una habilitación que deje a sus compañeros con ventaja hacia la portería protegida por Adrián.

La asistencia fue para Haaland, quien controló con el pecho a la altura de la medialuna, dejó en el piso a Andrew Robertson y, casi cayéndose, definió con lo justo. El remate del noruego fue a la ubicación del guardameta de Liverpool, que logró contener, aunque dejó un rebote largo por la derecha, que favoreció a Riyad Mahrez.

El argelino, sin espacios, retrocedió el balón para Rodri y el mediocampista buscó a Bernardo Silva, por la izquierda, quien finalmente sacó un centro. La habilitación del portugués fue perfecta para Erling, dado que lo dejó solo en el borde del área chica y solo tenía que acomodarse bien para disparar.

Sin embargo, el goleador no fue efectivo y solo elevó el esférico con su pierna izquierda, en lugar de direccionarlo hacia el arco. A la vez, Mahrez trató de resarcir el error y apareció para definir de cabeza, pero Adrián no tuvo mayores dificultades en embolsar la pelota. Por ahora, Manchester City no tiene claridad en ataque.