Efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron a dos personas involucradas en el delito de tráfico ilícito de drogas (TID) durante un operativo realizado en un local que funcionaba como cantina en el jirón Ferrocarril N° 315, en el Puerto de Ilo tras una paciente labor de inteligencia.

En el lugar, fue intervenido Jorge Luis Chambilla Barrazueta (34), a quien durante el registro personal se le encontró un envoltorio tipo “kete”, que contenía una sustancia blanquecina pulverulenta, con características similares a pasta básica de cocaína (PBC).

Compró droga en casa cercana

El intervenido confesó haber adquirido la droga en un inmueble cercano, donde los agentes ingresaron. En la vivienda fueron intervenidos Lina Damazo Silvestre (40) y Marlon Brandon Acosta Tolentino (27), este último sindicado como presunto vendedor, a quien se le halló un envoltorio con sustancia similar a droga.

En tanto, al interior del domicilio, en presencia del fiscal de turno, se incautaron 17 envoltorios tipo kete de PBC y 8 bolsas con marihuana. Además se halló tres teléfonos celulares y dinero en efectivo ascendente a 311 soles con 60 céntimos, que se encontraba en la barra del local.

Delito contra la salud pública

Las autoridades informaron que los intervenidos fueron detenidos en flagrancia y puestos a disposición de las instancias correspondientes para continuar con las investigaciones por el presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.