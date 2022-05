Manchester City vs. Wolverhampton EN VIVO Star+: se enfrentarán este miércoles 11 de mayo desde las 2:15 p. m. (hora peruana) por la jornada 33 de la Premier League. El partido también será transmitido por ESPN y DAZN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las mejores jugadas al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Molineux Stadium y el árbitro Martin Atkinson será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Manchester City lidera la tabla de posiciones por mejor diferencia de goles, al igualar con Liverpool en 86 puntos; en tanto que Wolverhampton está en el octavo puesto, con 50 unidades.

¿En qué canal ver partido Manchester City vs. Wolverhampton?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: ESPN, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: DAZN

Estados Unidos: SiriusXM FC, UNIVERSO, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿A qué hora ver partido Manchester City vs. Wolverhampton?

Estados Unidos – 12.15 p. m. hora de Los Ángeles

México – 2.15 p. m.

Estados Unidos – 2.15 p. m. hora de Texas

Perú – 2.15 p. m.

Ecuador – 2.15 p. m.

Colombia – 2.15 p. m.

Estados Unidos – 3.15 p. m. hora de Miami

Chile – 3.15 p. m.

Bolivia – 3.15 p. m.

Venezuela – 3.15 p. m.

Paraguay – 3.15 p. m.

Uruguay – 4.15 p. m.

Argentina – 4.15 p. m.

Brasil – 4.15 p. m.

Inglaterra - 8.15 p. m.

España – 9.15 p. m.

Italia – 9.15 p. m.

El plantel dirigido por Pep Guardiola tiene la presión de ganar, para no desperdiciar la ventaja en puntaje que ya había obtenido la fecha anterior. Precisamente, el último fin de semana los ‘Ciudadanos’ aplastaron por 5-0 al Newcastle, con goles de Aymeric Laporte, Rodri, Phil Foden y dos de Raheem Sterling.

Curiosamente, el último jugador mencionado se convirtió en el máximo artillero del Manchester City en la actual Premier League: infló las redes en 12 ocasiones. Muy de cerca están Kevin De Bruyne, quien además aportó con siete asistencias; y Riyad Mahrez, ambos con 11 celebraciones.

No obstante, los ‘Citizens’ no solo destacan por su poderío ofensivo, sino también por su labor en defensa: solo vieron caer su arco 21 veces (la zaga menos batida del campeonato). Esta vez, debido a algunas dudas por lesión, los centrales podrían ser Fernandinho y Aymeric Laporte.

Por su parte, Wolverhampton nuevamente se convirtió en un hueso duro de roer en la liga inglesa y todavía pelea por clasificar a competencia internacional en la próxima campaña. Sin embargo, para lograrlo, el plantel de Bruno Lage debe quebrar la mala racha de cuatro cotejos sin victorias (tres derrotas y un empate).

En la más reciente presentación, los Wolves igualaron 2-2 con Chelsea, con una gran reacción en los minutos finales: Trincao y Conor Coady anotaron para el agónico empate. Para volver a la senda del triunfo, el club apostará por la dupla conformada por Raúl Jiménez y Hwang Hee-Chan, con seis y cinco goles respectivamente.

Manchester City vs. Wolverhampton: historial de partidos

Desde abril del 2012, los partidos Manchester City vs. Wolverhampton se dieron en 10 ocasiones, dejando un saldo favorable para los ‘Citizens’: ganaron cinco veces. En ese lapso de tiempo, los Wolves se impusieron en dos oportunidades.

11-12-2021: Manchester City 1-0 Wolves - Premier League

02-03-2021: Manchester City 4-1 Wolves - Premier League

21-09-2020: Wolves 1-3 Manchester City - Premier League

27-12-2019: Wolves 3-2 Manchester City - Premier League

06-10-2019: Manchester City 0-2 Wolves - Premier League

20-07-2019: Wolves 0-0 Manchester City (3-2 en penales) - Asia Trophy

14-01-2019: Manchester City 3-0 Wolves - Premier League

25-08-2018: Wolves 1-1 Manchester City - Premier League

24-10-2017: Manchester City 0-0 Wolves (4-1 en penales) - EFL Cup

22-04-2012: Wolves 0-2 Manchester City - Premier League

Manchester City vs. Wolverhampton: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Joao Cancelo, Fernandinho, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne; Riyad Mahrez, Phil Foden y Raheem Sterling.

Wolverhampton: José Sá; Willy Boly, Conor Coady, Romain Saïss; Jonny, Leander Dendoncker, Rúben Neves, Joao Moutinho, Marcal; Raúl Jiménez y Hwang Hee-Chan.