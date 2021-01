Lo escucho al otro lado del teléfono y me doy cuenta que Manuel tiene las cosas claras. Y es que sus catorce años y su corta experiencia en el kartismo son superados por el compromiso que tiene con el deporte que tanto le apasiona. Aquel amor que lo llevó a vencer uno de sus más grandes miedos, a pesar de los obstáculos, y que lo han llevado a clasificar al Mundial de Kartismo en la categoría Junior, convirtiéndose en el primer peruano que logra esta hazaña.

¿Desde cuándo practicas el kart?

Comencé en el mundo del kartismo en Asia, en el Boulevard desde muy niño. Al inicio fue un hobby, pero conforme pasó el tiempo y desarrollaba habilidades empecé a competir, hasta que en el 2016, cuando tenía 9 años, tuve que retirarme por un accidente. Mis papás decidieron que no era seguro hasta que tenga la madurez para regresar.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Fue en una competencia. Uno de los participantes me pasó su kart por encima, me fisuré un hueso y me tuvieron que enyesar. Fue un episodio traumático que me mantuvo fuera por un tiempo. Sin embargo, mis papás vieron que mi interés por el deporte permanecía y me dieron la confianza para regresar en el 2017. Desde ahí no he parado.

En unos días viajas a Portugal para el Mundial...

Estoy muy ansioso porque es una competencia muy importante. Este es mi primer Mundial y me vengo preparando desde hace mucho tiempo. Estoy haciendo sesiones con el terapeuta para relajar los músculos y no llegar contracturado el torneo. Además de ejercicios físicos y entrenamientos diarios en circuito. Voy a representar a mi país y quiero dejar la mejor impresión. Poner en práctica lo que he aprendido en los últimos años.

¿Cómo afrontas la pandemia?

Al inicio de la cuarentena los entrenamientos se suspendieron. De hecho, casi me quedo atrapado en Brasil. Justo el 14 de marzo tuve una carrera y volví el 15, el día que el expresidente Vizcarra dio la orden de que se cierren las fronteras. Tuve suerte. De ahí, los primeros meses estuve practicando en un simulador. Incluso, participé en un campeonato latinoamericano (SimRacing), donde había personas de distintas categorías. Me enfrenté a personas con mucha experiencia. Fue complicado, porque no es lo mismo a estar en el kart.

¿Tu meta en el Mundial?

Llegar a la final y conseguir un buen puesto. No quiero lanzarme y pensar que tengo que estar entre los mejores. Creo que este Mundial me debe servir como preparación para el siguiente.

¿Qué falta para que el kartismo se siga desarrollando en el Perú?

Más público y que la gente conozca más sobre este deporte. Siempre que hay una carrera ves las mismas caras. Yo ya me conocía a casi todos los que iban. El deporte debe promoverse. Quisiera que el Kart sea como el fútbol, que todos lo promueven.

¿Objetivos a futuro?

Mi misión es poder llegar a la Fórmula 4, Fórmula 3, y así hasta la Fórmula 1. Si no llego a tener esa oportunidad, quiero seguir compitiendo en los Kart hasta que pueda. A nivel internacional tengo mucha admiración por Ayrton Senna, Michael Schumacher y George Russell de Williams. Él es un buen piloto, así no tenga el mejor auto de todas las escuderías.

Manuel Ochoa: perfil

Piloto de Kart. El deportista peruano logró clasificar al Perú por primera vez en su historia a un Mundial de Kart en la categoría Junior. Luego de ser campeón nacional por dos años seguidos. En el 2021, participará en la DD2, la máxima categoría nacional.