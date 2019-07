Deportes Lima 2019: Todo sobre la maratón del sábado con Gladys Tejeda en la lucha por el oro (VIDEO) La Maratón 42k será una de las competencias más duras en los Panamericanos. Aquí los detalles. Gladys Tejeda es la principal carta a medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: AFP)

Sigue la Maratón en Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE con Gladys Tejeda, Willy Canchanya y Christian Pacheco como representantes peruanos en la maratón 42K de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La competencia será este sábado 27 de julio desde las 9:00 am. (masculino) y 10:00 am. (femenino) (ambas hora peruana) desde el Parque Kennedy de Miraflores y con transmisión de Movistar 19, Latina y streaming de ESPN. No te pierdas la participación de los atletas peruanos que esperan aprovechar la localía para tentar alguna medalla.

Sin Inés Melchor por lesión, los representantes peruanos Gladys Tejeda, Willy Canchanya y Christian Pacheco batallarán al máximo en la maratón 42K para subirse al podio y que las medallas se queden en casa.

Una dolencia en la zona lumbar marginó a Inés Melchor de la competencia. 'La cholita de oro' se perfilaba para obtener la medalla de oro, y ahora sus compañeras tendrán que dedicarle su competición de la mejor manera.

El entrenador principal del Programa Nacional de Maratonistas, Rodolfo Gómez (MEX), manifestó sentirse triste por la desafortunada lesión. "No quiero imaginar la pena que debe estar sintiendo Inés, pues es muy lamentable no poder participar en unos Panamericanos que se realizan en tu país. Es lo peor que le puede pasar a un atleta", dijo el entrenador.

Gómez viene entrenando con los fondistas Gladys Tejeda, Willy Canchaya y Christian Pacheco, quienes participarán en la maratón de este sábado 27. "Los muchachos están bastante bien, creo que hay firmes posibilidades de ganar medallas", dijo en conversación con News Service Lima 2019.

El entrenador mexicano recalcó que, además del entrenamiento físico, se viene trabajando en la preparación psicológica, para rendir de la mejor manera en la maratón de 42 kilómetros.

"La prueba de maratón es la carrera más psicológica que hay en atletismo, por eso trabajo mucho este aspecto en los entrenamientos. Soy de hablar bastante con los muchachos para motivarlos de alguna manera, y ayudar a que su estado psicológico, en el momento de la competencia, sea positivo", recalcó Gomez. "A veces ser local representa una presión extra, pero la idea es que los muchachos lleguen bien a pesar de la responsabilidad de correr en casa".

En cuanto al clima limeño, remarcó que la alta humedad que se registra en la capital peruana en estos meses del año no representa una desventaja para los atletas que correrán este fin de semana.

Fuente: News Service Lima 2019

