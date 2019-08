​Maratonista huancavelicano Efraín Sotacuro: "Yo corro por amor, por dejar a mi Perú en alto"

Síguenos en Facebook

El celular deja de timbrar al vacío. En el otro lado de la línea está Efraín Sotacuro, emocionado y lleno de júbilo. En el fondo de la conversación se escuchan voces que corean el sagrado “Contigo Perú” del “Zambo” Cavero. La felicidad desborda en las primeras palabras del paratleta panamericano. La alegría ya no solo es por la medalla de bronce que se colgó en los 1500 metros T46. “Efra” tiene abrazado por el cuello a su compañero Rosbil Guillén, ganador de la primera presea dorada de los nacionales en los Parapanamericanos Lima 2019. El motivo es más que suficiente para que la peruanidad desborde en la villa panamericana con canciones criollas.

Este cuartel de las emociones es, en los últimos días, el refugio donde Sotacuro puede gritar, saltar y llorar si quiere por su última conquista. Aunque es de bronce, su sonrisa brilla como el oro más puro por el objetivo cumplido.

¿Qué pasó por tu cabeza apenas cruzaste la meta? En el gran triunfo de los peruanos, miraba al público, que celebraba por mí, que todos se alegraban que había conseguido la medalla. Pensaba en mi familia, en la gente de Huancavelica, en los últimos 4 meses en los que tuve que trabajar mucho más con el profesor Rodolfo Gómez en Huancayo en el Programa de Maratonistas. Feliz, me sentí feliz.

¿Tu familia estuvo contigo el día de la competencia? No, lamentablemente, las entradas se agotaron y no pudieron ir. Luego, me contaron que lo vieron por televisión y estaban contentos. Yo estoy viviendo en la Villa Panamericana. Ya después de la clausura de los juegos voy a poder celebrar bien con mi familia. Quiero decirles que este triunfo se lo dedico a ellos, principalmente.

"Voy a seguir entrenando a diario. Nosotros los corredores no podemos tomarnos muchos descansos"

Siendo tu especialidad la prueba de maratón, ¿te costó adaptarte a la carrera de 1500 metros? Después de mi participación en el Campeonato Mundial Paralímpica, en Londres, me enfoqué en prepararme en 1500 metros. En los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 no se corre la maratón, pero yo no me podía quedar fuera de la fiesta en mi país. Es un evento internacional en el que me podía poner a prueba, por eso corrí en 1500 metros. Mi objetivo era ganar el oro, claro. Sin embargo, la de bronce ha sido el mejor premio.

¿Qué sientes de tener el bronce en tus manos? Orgullo, mucho orgullo. Yo corro por amor a mi Perú. Por dejar el nombre de mi país en alto. No soy el único de los corredores que piensa así. Creo que estamos fortaleciendo la cultura del fondismo en el Perú. La medalla de oro que consiguió mi compañero Rosbil Guillén es producto del trabajo en equipo. Por eso estamos celebrando y cantando “Contigo Perú” y “Cómo no te voy a creer”.

¿Qué viene ahora para ti? Voy a seguir entrenando a diario. Nosotros los corredores no podemos tomarnos muchos descansos porque luego en las competencias debemos responder sí o sí. Ya tengo la marca para la maratón en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020. Y ahora también conseguí la marca para los 1500 metros.

¿Dónde conseguiste las marcas? En el Campeonato Mundial de Maratón Paralímpica 2019, en Londres, este año, en abril. Quedé en quinto puesto con un tiempo de 2:41:11. Y luego, se conocieron las marcas para maratón en Tokio 2020, las cuales son de 3 horas. También me acabo de clasificar en 1500 metros. En Río 2016 quedé cuarto. Espero cobrarme la revancha y traer la medalla para el Perú el próximo año.

¿En qué maratón cerrarás tu año? El 1 de diciembre correré en la Maratón de Valencia, España. Quiero mejorar mi tiempo para llegar con mejores posibilidades en Tokio 2020. Voy a conseguirlo, me tengo mucha confianza.

CIFRA

12° puesto alcanzó Efraín en su primera competencia. Fue en el año 2012.

18 años tenía Sotacuro cuando le amputaron ambos brazos tras un accidente.

PERFIL

Efraín Sotacuro

Atleta parapana-mericano

Medalla de bronce en la prueba de 1500 metros de paratletis-mo en la categoría T46 en los Juegos Parapana-mericanos de Lima 2019.