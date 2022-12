María Fernanda Reyes ha tenido una gran temporada este 2022. Se ubicó dentro de las doce primeras del ranking de Longboard de la Liga Mundial de Surf (WSL), la élite de este deporte acuático. Es más, cerró el año con la medalla de plata del Punta Rocas Open Pro y se quedó con el subcampeonato sudamericano de su categoría. Ahora, ‘Mafer’ se alista para pedir sus mejores deseos para el 2023 y hace un recuento de todo lo vivido con Correo.

¿Qué se viene en el 2023?

Se viene un año super bueno, el Tour Mundial, cuatro fechas, Mundial ISA, clasificación para los Panamericanos, probablemente Bolivarianos, juegos mundiales también. Creo que se viene un buen año, a seguir entrenando un montón luego del descanso de este año de competencia a full.

¿Este ha sido una de tus mejores temporadas a nivel internacional?

Después de casi dos años de pandemia, este año desde mayo se comenzaron a dar las competencias un poco lentas y en junio, agosto recién empezaron las competencias más fuertes. Yo creo que ha sido un buen año, porque me ha permitido uno a darse cuenta del nivel que tiene. Uno vuelve a competir y me está yendo muy bien porque he tenido disciplina y he sido constante.

El Punta Rocas Open Pro fue tu última competencia internacional del año, ¿cómo lo viviste?

Increíble porque después de muchísimo tiempo se ha hecho una fecha mundial aquí, una parte regional de Longboard, pero lo importante del evento que se ha realizado aquí en Perú porque así hace posible que más peruanos estén en el Tour Mundial. Ya hemos visto a Lucas Mesinas, Piccolo (Clemente) que han estado muchas veces ahí (en el circuito), de igual manera yo.

A pesar de ello, de tu buen performance, saliste un poco molesta por el resultado final...

Sí, en la final yo salí molesta, un poco triste y frustrada. Nunca he salido así, primera vez que salgo fastidiada conmigo misma, porque sé que podría ganar. La gente se dio cuenta del surfing que tengo y del nivel que he venido subiendo hoy en día. El surfing habla por sí solo de que he venido entrenando, entonces esa piconería dentro de mí ha crecido. Fueron un par de días tristes porque de verdad se me fue de las manos, trataba de asimilarlo. Se me rompió la pita, el mar estaba grande, mucho más grande que de los Panamericanos.

¿Qué fue lo que se te pasó por la mente en ese momento?

Yo en ese momento creía que todavía posibilidades de salir, o sea que jale la corriente y volver a en tirar, pero lamentablemente ya había acabado el heat, pero sabía que, si yo tenía unos dos minutos y estaba en el point, creo que lo habría logrado, pero el tiempo y el destino no lo permitió porque capaz no es el momento y quién sabe por qué no traje el titulo sudamericano a Perú, pero lo siguiente es un mundial o el de los Panamericanos, entonces yo creo que por algo pasan las cosas. Trato de pensar de una manera positiva. Mi nivel ha subido un montón.

Te volviste a enfrentar ante la brasilera Chloé Calmon y precisamente en una final como en Saquarema y en Lima 2019...

Ya la conocía, hemos competido en la final en el Mexi FEST, Saquarema, entre otros. Somos las dos mejores de Sudamérica y creo que eso es importante, suma para mí muchísimo. No es fácil, en el mar todo puede pasar y en 20 minutos hay grandes probabilidades y todo depende también de las olas y de la estrategia que uno plantee. Todo esto es un aprendizaje y sirve para el futuro.