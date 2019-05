María Paula Buzaglo: "Quiero ser la mejor luchadora del mundo”

Síguenos en Facebook

Con 19 años, María Paula Buzaglo es una de las revelaciones en las artes marciales mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) en Perú. Tuvo un paso por el muay thai, deporte en el que fue campeona mundial juvenil con apenas 14 años, pero decidió hacer la transición a las MMA para tener más posibilidades de mostrar su talento.

El próximo 31 de mayo enfrentará su tercer combate profesional contra la mexicana Alitzel Mariscal, en un choque de peso paja (52 kilos), en el evento internacional Combate Américas Perú.

¿Cómo te iniciaste en las MMA?

Me inicié de muy chica. Luego de salir campeona mundial de muay thai, quería hacerlo profesionalmente, pero en Perú no había un buen nivel, por eso viajé al extranjero. Empecé a entrenar MMA, pues había más competencia. Además, mi hermano peleaba MMA profesional y me gustó, me parecía un deporte increíble, la adrenalina de entrar a la jaula, el hecho de poder desarrollar varios deportes, todo eso me llevó a dedicarme de lleno a esto.

¿Cuál es tu motivación al entrar a la jaula?

Es llevar la bandera de mi país a lo más alto, demostrar que la raza inca y todos los peruanos somos guerreros, que nunca nos damos por vencidos. También demostrarle a mi familia y a toda la gente que me apoya en este camino que todo el esfuerzo que hago para llegar a ser la mejor del mundo vale la pena.

¿Quién es tu referente en este deporte?

Admiro a Joanna Jedrzejczyk (luchadora polaca, excampeona de peso paja de la UFC), me gusta cómo adaptó el strinking con las MMA. Siempre me encantó cómo pelea. Me gusta Valentina Shevchenko, quien también hizo la transición del muay thai a las MMA, igual que yo, y le está yendo muy bien.

¿Cuánto te perjudica que no haya tantas luchadoras mujeres en el Perú?

Es una pena que no haya tanto nivel de MMA femenino en el país. Hoy por hoy está creciendo, pero no es una cifra grande. Para mí sería increíble poder entrenar con mujeres fuertes, que tengan nivel de competencia. Espero que eso se pueda dar en el futuro.

¿Crees que el Perú puede convertirse en una potencia de las MMA?

Sí. Es más, en este evento (Combate Américas Perú) van a salir a la luz muchos talentos, que pueden convertir al Perú en una potencia en este deporte.

¿Sientes que lo que haces en las MMA puede inspirar a más mujeres a practicarlo?

Yo siento que lo que vengo haciendo puede inspirar a mujeres y niñas a seguir sus sueños. Me gusta que vean que yo, desde niña, me dediqué a esto, que tuve las cosas claras en mi cabeza y que no he parado de luchar por mis sueños.

¿Qué tan importante crees que es la llegada de Combate Américas al Perú?

Es importante para los luchadores peruanos. Este evento puede abrirles las puertas para que puedan competir en el extranjero, en una de las empresas más importantes.

¿En algún momento quisieras llegar a la UFC?

Me gustaría, quiero ser la mejor (luchadora) del mundo, pero todo depende de la compañía que consiga mi manager. Ahora estoy en Combate Américas y estoy feliz de estar ahí.

¿Qué tan importante es el apoyo de la empresa privada en tu carrera?

Es superimportante, porque esta carrera tiene gastos. Gracias a Dios he conseguido que empresas grandes como Reebok se hayan fijado en mí. Ojalá que las empresas puedan apoyar a más luchadores.

¿Cuál es tu objetivo en Combate Américas?

Poder ser rostro de la compañía, que me vean pelear y sientan que hay un buen nivel. Lo bueno es que creen en mí desde el día que me ficharon hasta ahora.

¿Qué es lo que vamos a ver de ti el 31 de mayo ante Alitzel Mariscal?

Van a ver a una María Paula Buzaglo más agresiva, más contundente. Me motiva mucho pelear por mi país, tengo muchas ganas de regalarle una victoria a mi gente y llevar la bandera del Perú a lo más alto.

Datos

A los 14 años se coronó campeona mundial juvenil de muay thai en Tailandia.

Una victoria y una derrota suma Buzaglo en las MMA.

Perfil

María Paula Buzaglo, luchadora de artes marciales mixtas

Es embajadora de la campaña Be More Human de Reebok, que tiene como objetivo incentivar a las personas a realizar deporte.