Le puso punto final a su carrera de futbolista hace diez años, pero el vínculo con el deporte rey nunca lo cortó. Ahora, Marko Ciurlizza reparte su tiempo, además de en su familia, en entrenar niños en el Colegio Antonio Raimondi y como panelista del programa deportivo A Presión Radio de YouTube. Por esto último, el “Tigre”, fiel a su profesionalismo, trata de estar al día en todas las noticias. Sabe que este fin de semana hay clásico entre Alianza Lima y Universitario y sabe que en esta clase de partidos, a veces, no es determinante el cómo lleguen los equipos.

¿Qué expectativas tienes a poco del clásico?

En los clásicos, cualquier cosa puede pasar. El que esté más concentrado se va a quedar con el encuentro. Quiero ver cómo responde (Williams) Riveros o (Matías) Di Benedetto cuando enfrente a (Hernán) Barcos. Quiero ver cómo responde (Santiago) García con (Alex) Valera. Quiero ver en qué nivel está (Carlos) Zambrano.

¿Qué opinas de este Alianza Lima versión 2023?

Ha conformado un gran plantel. Se ha quedado con los mejores y ha traído buenos refuerzos, con un cartel importante. Por el plantel que ha formado, Alianza tiene muchas chances de lograr el tricampeonato.

El reto más difícil, de hecho, es la Copa Libertadores...

La cabeza del hincha también está en la Copa, en terminar con una racha que es vergonzosa para el club. Lo que sucedió en Argentina contra River Plate, por ejemplo, son cosas que sí duelen en el alma. Ojalá pueda clasificar a la siguiente fase o continuar en la Copa Sudamericana.

¿Cuál es tu análisis de Universitario?

Tiene mejor plantel que el año pasado, sin dudas. Tiene más competencia en los diferentes puestos. Antes, se lesionaba alguien y se sentía la ausencia. Ahora, hay más variantes y eso le va a ayudar al técnico. Para el clásico, me atrevería a decir que la “U”, jugando de local, tiene que salir a buscar el partido.

¿Cómo ves a la selección peruana ahora con Reynoso como entrenador?

Hay algunos que, por edad, ya no van a continuar. Después, hay algunos chicos que se pueden consolidar y ojalá aparezcan muchos más para que el universo de jugadores siga creciendo. Algo que me llama la atención es que ya casi no hay futbolistas en campeonatos de élite, salvo excepciones como Renato Tapia o Alexander Callens. Mientras haya más de esos casos, se va a jerarquizar la selección.

¿Por qué crees que cuesta tanto llegar?

Jugadores que se mantienen a ese nivel es porque hay todo un trabajo integral, el descanso, la alimentación. En mi época, no era tan así. Hay infinidad de cosas que te permiten siempre estar en alto nivel y te permiten extender tu carrera lo más que se pueda. Hay que mantenerse actualizado con lo que exige el fútbol hoy en día. Eso hace que los futbolistas sean más completos. El que no está dispuesto a hacer ese esfuerzo dura poco en esta profesión.

¿Crees que Guerrero tiene para aportarle más a la selección?

Si bien es cierto Guerrero ya es un jugador grande, la preocupación que yo tenía era por el tema de su rodilla. Si él está a un 80% con relación a eso y el dolor es soportable, yo creo que va a seguir aportando a la selección. Va a ser un buen indicativo lo que él haga en Racing, por lo que significa el fútbol allá en Argentina, la exigencia, el roce, lo fuerte que es el fútbol argentino. Si está teniendo buenas actuaciones, con goles, Reynoso lo va a utilizar.