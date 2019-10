Messi se rectifica: "No cambiaría nada de lo que tuve en mi carrera por un Mundial"

Síguenos en Facebook

El astro argentino Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo, miró al pasado y habló sobre la Copa del Mundo, un torneo que le ha sido esquivo hasta el momento. Hoy tiene 32 años y el retiro de la actividad profesional no es lejano.

Hace 10 años, a poco tiempo de disputar el Mundial Sudáfrica 2010 con Argentina, la 'Pulga' dejó entrever que lo más importante en su carrera era conseguir el objetivo de llevar a su selección a lo más alto en una Copa del Mundo.

"Lo daría todo por ganar el Mundial, sería lo más grande para mí y para Argentina . Tuve la suerte de conseguir muchas cosas importantes a nivel de clubes, pero cambiaría todo eso por el Mundial", declaró en el 2009.

Hoy, 10 años después, Messi se rectificó. "Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio; por algo es", declaró Messi para la cadena TyC Sports, al programa 'Sin Cassette', en un adelanto que publicó la agencia Telam.

Evidentemente, el argentino se siente agradecido por lo que ha traído el destino en el fútbol. "Cuando empecé no soñaba todo lo que viví después. Fue mucho más grande de lo que podía llegar a imaginar", sostuvo.