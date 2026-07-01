La selección de México clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Ecuador, resultado que desató una euforia sin precedentes en el país. No obstante, las celebraciones se vieron empañadas por una tragedia, luego de que las autoridades mexicanas informaran el fallecimiento de tres personas durante los festejos realizados en la capital.

Según el reporte oficial, más de un millón de aficionados se congregaron en las calles de Ciudad de México para celebrar el histórico triunfo del combinado dirigido por Javier Aguirre.

En la emblemática zona del Ángel de la Independencia se registró la muerte de una joven de 19 años, de un hombre de 44 y una mujer de 48 años, todos por asfixia en medio de la multitud.

“Nuestra solidaridad y apoyo”, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lamentó estos fallecimientos. Aseguró que sus familias contarán con el apoyo de las autoridades.

Dentro del estadio, más de 80 mil espectadores alentaron a la selección mexicana, que encaminó su clasificación con los goles de Julián Quiñones, a los 22 minutos, y Raúl Jiménez, a los 31. El equipo mantuvo el control del encuentro y confirmó una campaña sobresaliente que ilusiona a toda la afición.

El pase a los octavos de final alimenta el sueño de los mexicanos, que vuelven a creer en una actuación histórica de su selección. El conjunto de Aguirre llega invicto a la siguiente ronda, con cuatro victorias consecutivas y sin recibir un solo gol, números que fortalecen su candidatura para seguir avanzando en el torneo.

La clasificación también tiene un valor especial para el fútbol mexicano, ya que la última ocasión en que el “Tri” superó una ronda de eliminación directa fue en el Mundial de 1986, cuando derrotó a Bulgaria.

En contraste, la eliminación de Ecuador significó el fin del ciclo del técnico argentino Sebastián Beccacece al frente de Ecuador, cuya salida fue confirmada tras la derrota.