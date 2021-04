Miguel Trauco se ha ganado un lugar en la selección peruana y su nombre siempre está en las convocatorias de Ricardo Gareca. No dudamos que el ‘Genio’ iba a estar en los compromisos contra Bolivia y Venezuela, lástima que la Conmebol determinó aplazar la jornada doble de Eliminatorias Qatar 2022.

“En estos días que se aplazaron los partidos, me puse triste porque yo quería ir a jugar con mi selección, regresar y reencontrarme con personas que hablan el mismo idioma... es otro ambiente”, confesó Miguel Trauco, en una entrevista que le hizo el área de prensa del club francés.

El deportista de 28 años no dudó en dejar en claro su amor por la ‘Blanquirroja’, de la que es parte desde el 2014. “La selección peruana significa todo para mí. No me importa si es (para jugar) un amistoso o contra el peor equipo del mundo... yo siempre quiero estar en mi selección”, había anticipado previamente.

Miguel Trauco reconoció que se puso triste por los partidos postergados de Perú. (Video: Saint Étienne)

Por otro lado, Miguel Trauco reveló que fue difícil su adaptación al fútbol francés. “Al comienzo fue difícil, algo nuevo. Tal vez no tenía los mismo hábitos que yo tenía en Sudamérica, principalmente en Rio de Janeiro. Tuve que acoplarme a ello, pero ya son dos años. Uno tiene que acoplarse lo más rápido posible. Acá estamos disfrutando el día a día. Y lo más importante, que ahora estoy jugando, que eso hace que pueda estar tranquilo”, indicó.

Entre otras cosas, Miguel Trauco valoró el aliento de los hinchas en el Mundial Rusia 2018. “Lo que más rescato del Mundial es el apoyo del hincha peruano. El año pasado volvieron a pasar los partidos del Mundial aquí en Francia. Vi el Francia-Perú y el estadio era solo rojo y blanco. Poquitos franceses, eran más peruanos. Es algo que me marcó bastante”, contó.