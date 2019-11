​Copa Libertadores: Ministra chilena le respondió a Conmebol por declaraciones a favor de Lima

Síguenos en Facebook

Las últimas declaraciones del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez no cayeron nada bien en el Ministerio del Deporte de Chile.

Y es que el alto directivo del máximo ente rector del fútbol sudamericano señaló que "avanzamos en 11 días lo que nos había costado más de 11 meses", respecto a la elección de Lima en reemplazo de Santiago como sede de la final única de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo.

Al respecto, Cecilia Pérez, titular de la referida cartera, indicó que "las declaraciones del señor Domínguez fueron una sorpresa negativa que nos dejó un sabor amargo. No fue lo que nos dijo por videoconferencia. Entendimos, aún cuando le garantizamos todas las medidas de seguridad para que se realizara".

"Los clubes que tenían que disputarla (River y Flamengo), señalaron que sus jugadores no se sentían seguros viniendo a Chile. Lo comprendimos, aún cuando le señalamos que contábamos con todas las medidas de seguridad", agregó Pérez.

Asimismo, la ministra reveló que Conmebol les pidió exoneraciones de impuestos tanto para ellos como para sus patrocinadores.

"Cuando él señala que en 11 meses no se hizo lo de 11 días en Lima, ¿A qué se refería? ¿A que nosotros como gobierno no les aceptábamos una ley corta que los eximiera de impuesto a la Conmebol y sus patrocinadores? ¿Se refería a que no aceptamos cerrar dos meses antes el estadio y no pudieran entrenar nuestros deportistas? ¿O a que no aceptáramos financiarles una fiesta de 40 millones en Castillo Hidalgo para los gerentes de la Conmebol y a sus patrocinadores?", afirmó.

"No nos parece que habiéndose tomado la decisión de llevar la final a Perú, aduciendo públicamente en su minuto temas de seguridad, que eso nos dijeron y comprendimos. Hoy en Perú, se señale que en 11 días lograron más que 11 meses. Si fueron esos los motivos, entonces fue por lo que negamos y lo digo con mucha fuerza: lo volveríamos a negar. Nuestros deportistas, nuestras leyes y normativa están primero que todo evento y organismo internacional", sostuvo la ministra.

"Las reglas clara en materia de ley para todos se cumplen en nuestro país", finalizó.