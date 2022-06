Mohamed Salah estuvo a un paso de tocar la gloria de la UEFA Champions League con Liverpool, sin embargo, Real Madrid ganó (1-0) el encuentro decisivo en el Stade de France. Dos semanas transcurrieron de esa final y el delantero egipcio todavía la recuerda como si fuera ayer.

El atacante señaló que los ‘Reds’ generaron varias oportunidades para empatar. No obstante, reconoció las grandes atajadas del portero del cuadro blanco quien se volvió la figura del compromiso.

“Merecimos ganar, tuvimos más ocasiones. Tuve dos o tres bastante claras, pero Thibaut Courtois hizo paradas increíbles. Es su trabajo, el Real Madrid lo contrató para eso. Era su noche”, señaló Mohamed Salah en declaraciones con France Football.

Asimismo, resaltó las virtudes de Karim Benzema. “No solo se ve a sí mismo como un goleador neto, sino que influye en todos los aspectos de juego de su equipo. Como varios, quiere ser considerado como el mejor futbolista del mundo”, acotó.

El ‘Gato’ es uno de los favoritos para llevarse el Balón de Oro a final de temporada. Sin embargo, Salah también entra en esa lista de posibles candidatos, aunque el egipcio mencionó que si no logra ganar el galardón este año, continuará esforzándose.

“La derrota contra el Madrid es una desventaja, aunque hice un bien partido en la final. Eso no quita todo lo que he conseguido en los últimos meses, hay que esperar la votación del jurado. Si no soy el Balón de Oro en 2022, haré todo lo posible para ser el próximo”, añadió.