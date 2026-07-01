El Mundial 2026 se prepara para vivir uno de sus capítulos más emotivos. Portugal y Croacia se medirán este jueves 2 de julio en Toronto en un partido decisivo que no solo otorgará un boleto a los octavos de final, sino que también significará la despedida de una de las máximas figuras del fútbol contemporáneo: Cristiano Ronaldo, de 41 años, o Luka Modric, de 40.

Ambos futbolistas se conocen a la perfección tras compartir vestuario en el Real Madrid, donde conquistaron cuatro títulos de la Liga de Campeones de Europa en seis temporadas. Ahora, el destino los pone frente a frente en un duelo de eliminación directa en el que solo uno podrá mantener vivo el sueño de conquistar la Copa del Mundo.

En la previa del compromiso, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, despejó cualquier duda sobre el estado físico de su capitán. “No hay ningún problema físico ni mental para que Cristiano, en el fútbol actual, juegue los 90 minutos”, afirmó el técnico.

Más allá del resultado, el encuentro quedará marcado por el posible último partido mundialista de uno de los dos íconos que dominaron el fútbol europeo durante las últimas dos décadas. Toronto será el escenario de una cita cargada de historia, emociones y nostalgia para millones de aficionados alrededor del mundo.