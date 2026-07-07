Egipto está dando la sorpresa en los octavos de final del Mundial 2026 al imponerse 1-0 sobre Argentina al finalizar el primer tiempo del encuentro disputado en el estadio Atlanta.

El conjunto africano aprovechó una de sus pocas oportunidades para adelantarse en el marcador, mientras que el arquero Mostafa Shobeir sostuvo la ventaja con una destacada actuación bajo los tres palos.

El único gol del compromiso llegó a los 15 minutos. Tras un centro desde el sector derecho, Yasser Ibrahim se impuso en el juego aéreo sobre Lisandro Martínez y conectó un certero cabezazo para vencer al arquero argentino. Es la primera vez que la Albiceleste comienza un partido en desventaja durante el Mundial 2026.

Argentina tuvo la gran oportunidad de igualar el marcador a los 21 minutos, cuando el árbitro sancionó penal por una falta de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico. Lionel Messi asumió la responsabilidad desde los doce pasos, pero su remate fue contenido por Mostafa Shobeir. El capitán argentino falló así su segundo penal consecutivo y el cuarto de su carrera en las Copas del Mundo.

La reacción albiceleste continuó con insistencia. A los 27 minutos, Alexis Mac Allister estuvo cerca del empate con un cabezazo que volvió a encontrar la respuesta del arquero egipcio.

Más adelante, a los 38, Shobeir se lució nuevamente al desviar un potente disparo de Julián Álvarez que tenía destino de gol, consolidándose como la figura del encuentro.

Con la ventaja mínima de Egipto, ambos equipos se marcharon al descanso. Argentina está obligada a remontar en el complemento si quiere mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los cuartos de final, mientras que los africanos buscarán sostener la diferencia para consumar una de las mayores sorpresas del torneo.