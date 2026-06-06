Aunque la selección peruana no participará del Mundial 2026, la expectativa de los aficionados nacionales por vivir la gran fiesta del fútbol sigue más viva que nunca. Un estudio regional realizado por la encuestadora Netquest para Betsson revela que el 71 % de los peruanos seguiría partidos durante su jornada laboral (casi 7 de cada 10), una cifra que confirma el enorme interés que genera este evento, incluso sin la presencia de la ‘Bicolor’.

Según la investigación, el 32 % de los encuestados afirma que es “muy probable” que vea encuentros en horario de trabajo, mientras que un 39 % señala que es “algo probable”. Los resultados reflejan que la fiesta del fútbol trasciende las pantallas del hogar para acompañar a los aficionados durante gran parte del día, incluido su centro de labores, impulsados por el acceso a dispositivos móviles, redes sociales y plataformas digitales.

Los resultados de la encuesta también confirman que Perú será uno de los países más conectados con la Copa del Mundo en la región. El 61 % de los peruanos asegura que planea ver la mayor cantidad de partidos posible, el porcentaje más alto entre los cinco países evaluados en el estudio, por encima de Colombia (54%), Chile (49%), Argentina (47%) y Brasil (45%).

Lejos de disminuir el interés, la ausencia de la selección desde Rusia 2018 parece haber fortalecido la expectativa por el torneo. De hecho, el estudio revela que el 36 % de los peruanos seguirá el Mundial 2026 más de cerca que Qatar 2022, mientras que un 49 % afirma que lo hará con la misma intensidad. En conjunto, el 85 % mantendrá o incrementará su nivel de atención respecto a la edición anterior.

Los resultados reflejan que la Copa del Mundo continúa siendo el evento deportivo con mayor capacidad de atención entre la afición nacional. La expectativa por ver a las principales figuras del fútbol mundial, seguir las historias del campeonato y participar de la conversación global parece imponerse incluso cuando la selección nacional no forma parte de la competencia.

Metodología de la encuesta. El estudio fue realizado por Netquest para Betsson en Colombia, Argentina, Perú, Chile y Brasil. La investigación incluyó aproximadamente 1400 encuestas por país, para un total de 7002 entrevistas. La muestra estuvo conformada por mayores de 18 años interesados en el fútbol y que siguen activamente a sus selecciones nacionales.